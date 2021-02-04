8 علامات تكشف عن اضطراب الغدة الدرقية

يشكل العديد من المخاطر على صحتك قد يشمل ذلك مشاكل في القلب والعضلات والعظام والخصوبة ودورة الطمث.. يمكنك أيضًا أن تكون في خطر أثناء الحمل على نفسك وطفلك.

إذا تُركت دون علاج، فإن فرط نشاط

احمرار الجلد والتعرق المفرط

احمرار في راحتي اليدين

فقدان الوزن غير المبرر ، بغض النظر عن الشهية الصحية

مشاكل في العين ، مثل الجفاف والاحمرار وعدم وضوح الرؤية

ترقق الشعر أو تساقط الشعر غير المبرر

أظافر هشة

اهتزاز أو ارتعاش

معدل النبض غير المنتظم

في حين أن اليود معدن ضروري لصحتك ، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يلعب دورًا في فرط نشاط

. يوصي بعض المتخصصين في الرعاية الصحية بتناول الأطعمة منخفضة اليود إذا كانت الغدة الدرقية لديك مفرطة النشاط. إليك بعض الأطعمة الصحية واللذيذة التي يمكنك الاستمتاع بها: