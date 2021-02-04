8 علامات تكشف عن اضطراب الغدة الدرقية ففي بعض الأحيان تلتهب الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى فرط نشاطها وحدوث قصور الغدة الدرقية
إذا تُركت دون علاج، فإن فرط نشاط الغدة الدرقية يشكل العديد من المخاطر على صحتك قد يشمل ذلك مشاكل في القلب والعضلات والعظام والخصوبة ودورة الطمث.. يمكنك أيضًا أن تكون في خطر أثناء الحمل على نفسك وطفلك.
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إليك العلامات الشائعة لفرط نشاط الغدة الدرقية وفقا لموقع برايت ايد
احمرار الجلد والتعرق المفرط
احمرار في راحتي اليدين
فقدان الوزن غير المبرر ، بغض النظر عن الشهية الصحية
مشاكل في العين ، مثل الجفاف والاحمرار وعدم وضوح الرؤية
ترقق الشعر أو تساقط الشعر غير المبرر
أظافر هشة
اهتزاز أو ارتعاش
معدل النبض غير المنتظم
• الأطعمة منخفضة اليود للنظر فيها
في حين أن اليود معدن ضروري لصحتك ، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يلعب دورًا في فرط نشاط الغدة الدرقية. يوصي بعض المتخصصين في الرعاية الصحية بتناول الأطعمة منخفضة اليود إذا كانت الغدة الدرقية لديك مفرطة النشاط. إليك بعض الأطعمة الصحية واللذيذة التي يمكنك الاستمتاع بها:
الخضار الطازجة أو المجمدة - الأصناف المعلبة مليئة بالملح
بياض البيض
ملح بدون اليود
شاي أعشاب
الأعشاب والتوابل الطازجة أو المجففة
زيوت نباتية مثل الزيتون
العسل
الفاكهة الطازجة وخاصة الحمضيات
الأجزاء الخالية من الدهون من لحم البقر أو الدواجن
المكسرات غير المملحة وزبدة الجوز