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أخبار البلد

مطار القاهرة يسير 192 رحلة جوية لنقل 20 ألف راكب.. اليوم

الخميس 04/مارس/2021 - 05:07 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
يسير مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الخميس، 192 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها قرابة 20 ألف راكب من وإلى عدة وجهات دولية مختلفة، فمن المنتظر أن يغادر المطار 99 رحلة جوية تقل على متنها 9204 راكب، فى حين يستقبل المطار93 رحلة على متنها 10606 قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
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