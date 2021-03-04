محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل في مشروع مول الفرما

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس مشروع مول الفرما الجديد والجاري العمل به وذلك لمتابعة الموقف للتنفيذي للمشروع، برفقة وفد مجلس ادارة الغرفة التجارية برئاسة محمد سعدة والشركة المنفذة للمشروع والعميد نعمان محمد رئيس حي الشرق.





واستمع لشرح تفصيلي عن باقى الأعمال والجوانب المتعلقة بحجم إنجاز العمل بالمشروع من الاستشاري المختص.





وشدد المحافظ علي المواعيد الزمنية المقررة للانتهاء من المشروع، وكافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بأسرع وقت وعلى أعلى مستوى.





وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يمثل إضافة للمشروعات العملاقة في المجال التجاري والسياحي على أرض بورسعيد، ويساهم فى تحقيق الرواج التجارى للمحافظة، كما يعد واجهة حضارية ومشرفة لبورسعيد تماشيا مع الطفرة التى حققتها الدولة المصرية ببورسعيد.





وأضاف بأن المشروع الجديد سيقدم من خلال خدمات متميزة ومشرفة لأبناء المحافظة، وفتح العديد من فرص العمل لأبناء بورسعيد، ويتميز بموقعة المتميز بقلب المدينة ويوجد باهم شارعين بالمحافظة وهو شارع مصطفي كامل حيث يوجد حديقة الفرما وقبة هيئة قناة السويس وميناء غرب بورسعيد وشارع محمد علي أحد أهم المحاور المرورية الرئيسية بالمحافظة التي شهد أعمال تطوير بشكل جمالي وحضاري.



