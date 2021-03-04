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أخبار العالم

حقيقة تأثر حركة الطيران في الكويت عقب قرار حظر التجول

الخميس 04/مارس/2021 - 06:09 م
الطيران الكويتي
الطيران الكويتي
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قسم الخارجي
كشف مصدر كويتي إلى الشرق السعودية، اليوم الخميس، عن عدم تأثير حظر التجول الجديد على حركة الطيران الحالية. 

وقرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، اليوم الخميس، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحًا، لمدة شهر كامل وفق صحيفة "القبس".

وكانت إصابات كورونا في الأيام الثلاثة الماضية في الكويت قفزة قياسية، وبلغ إجمالي الإصابات خلال تلك الأيام 4466 حالة جديدة، و20 حالة وفاة. 

وكان مجلس الوزراء رفض في 22 فبراير الماضي، مقترحات اللجنة الصحية بفرض حظر جزئي للتجول في البلاد، لكنه فرض في الوقت ذاته عدد من  القرارات الجديدة المتشدّدة، تستهدف وقف تفشّي وباء «كورونا» في البلاد.
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