بعد طرحها في مصر.. مقارنة بين شيري تيجو 7 و8 موديل 2021 بالأسعار| صور

تنافس الشركة الصينية شيري بالعديد من الإصدارات داخل السوق المصري، وخاصة فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، مثل العائلة تيجو والتي تضم العديد من الأرقام مثل 3 و7 والنسخة التي انضمت حديثا داخل السوق المصري وهي تيجو 8 موديل 2021.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري مقارنة بين كل من شيري تيجو 7 و النسخة الحديثة تيجو 8 موديل 2021.

- شيري تيجو 7 موديل 2021

جاءت الأبعاد الهيكلية للسيارة بنسبة طول قدرت بـ 4505 مم، و بعرض 1837 مم، و بارتفاع 1670 مم، وقاعدة عجلات بطول 2670 مم، و مساحة تخزين خلفية تقدر نسبتها نحو 414 لترا.

زودت شيري تيجو 7 موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات "تيربو" بسعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 145 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء DCT مكون من 6 سرعات.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر عندما تقطع مسافة تصل إلى 100 كم، كما تضم باقة من وسائل الأمن والسلامة مثل أنظمة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني، ونظامي صعود الشواهق وخوض المنحدرات DBC و HAC، و برنامج التوازن الإلكتروني ESP.

بالإضافة إلى كاميرا خلفية ومستشعرات ركن، وبرنامج مراقبة ضغط الإطارات، ومرايات جانبية كهربائية، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومثبت سرعة، وتكييف هواء ثنائي، وشاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل BASELINE 2021 محرك 1500 CC تيربو بسعر 281 ألف جنيه.

الفئة الثانية كاملة التجهيزات أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1500 CC تيربو بسعر 305 ألف جنيه.

- شيري تيجو 8 موديل 2021

بلغت الأبعاد الهيكلية للسيارة بنسبة طول تقدر بـ 4.700 مم، و عرض 1.860 مم، وبارتفاع 1.746 مم، وقاعدة عجلات بلغت 2.710 مم، و خزان وقود يسع إلى 51 لتر.

تستمد شيري تيجو 8 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي "تيربو"، بقوة 154 حصان، وعزم دوران يبلغ 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.4 لتر، و ذلك عندما تخوض مسافات قدرها 100 كم.

تحتوي السيارة على حزمة متطورة من وسائل الأمان مثل، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني EBD، و منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS و وسائد الحماية الجانبية، بالاضافة إلى فرامل يد كهربائية، وبرامج المساعدة على خوض المنحدرات والمرتفعات، إلى جانب وسائل تعزيز القيادة.

تضم أيضًا مستشعرات ركن خلفية، و كاميرا 360 للفئة الكاملة التجهيزات، وشاشة لعرض الخرائط والتطبيقات بلغ قياسها 7 بوصة، و مكييف هواء، و برنامج مراقبة ضغط الاطارات، و جنوط رياضية 18 بوصة، ومقود حركة متعدد الوظائف.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيري تيجو موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 365 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 395 ألف جنيه.