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محافظات

يحمي 86% .. المواطنون يتلقون لقاح كورونا بحميات الاقصر.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 07:03 م
يحمي بنسبة 86%..
يحمي بنسبة 86%.. المواطنون يتلقون لقاح كورونا بحميات الاقصر
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شمس يونس
شهد مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بالأقصر ، اليوم الخميس بدء تلقي المواطنين الاولى بالرعاية للقاح فيروس كورونا، بحضور طاهر ايوب وكيل الشئون الصحية والدكتور محمد الرملي مدير عام المستشفي. 

دعا الدكتور  محمد محمد الرملي مدير عام المستشفي، الحالات المستهدفة سواء كبار السن أو المرضى بأمراض مزمنة بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح كأول خطوات القضاء على هذا الوباء اللعين. 

وطالب " الرملي " المواطنين بالا يلتفتوا للشائعات فاللقاح آمن ويعطي للمواطنين بالمجان، موضحا انه يتم الان اخذ الجرعه الاولى من اللقاح، بعد التسجيل  بالموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg

جدير بالذكر أن اللقاح يحمى من الاصابة 86% ويحمى من المضاعفات والحالة الخطرة بنسبة تصل إلى 99%.
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