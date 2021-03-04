يحمي 86% .. المواطنون يتلقون لقاح كورونا بحميات الاقصر.. فيديو

شهد مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بالأقصر ، اليوم الخميس بدء تلقي المواطنين الاولى بالرعاية للقاح فيروس كورونا، بحضور طاهر ايوب وكيل الشئون الصحية والدكتور محمد الرملي مدير عام المستشفي.





دعا الدكتور محمد محمد الرملي مدير عام المستشفي، الحالات المستهدفة سواء كبار السن أو المرضى بأمراض مزمنة بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح كأول خطوات القضاء على هذا الوباء اللعين.





وطالب " الرملي " المواطنين با لا يلتفتوا للشائعات فاللقاح آمن ويعطي للمواطنين بالمجان، موضحا انه يتم الان اخذ الجرعه الاولى من اللقاح، بعد التسجيل بالموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg



