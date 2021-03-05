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تكنولوجيا

أخيرا.. واتساب تضيف دعما للمكالمات الصوتية والمرئية بإصدار سطح المكتب

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:01 ص
واتساب ويب
واتساب ويب
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شيماء عبد المنعم
طرحت خدمة المراسلة الفورية الشهير واتساب WhatsApp، دعما للمكالمات الصوتية والمرئية لتطبيق سطح المكتب الخاص بها، مما يوفر الراحة للعديد من مستخدمي إصدار الويب الجالسين أمام أجهزة الكمبيوتر معظم الوقت.

وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، أعلن "واتساب" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، عن إضافة دعم المكالمات صوتية ومرئية مشفرة من طرف إلى طرف لإصدار تطبيق سطح المكتب الخاص به، وشارك أيضًا رابطًا لتنزيل التطبيق على أجهزة الكمبيوتر.


وتعتمد ميزة إجراء المكالمات الجديدة على إصدار سطح المكتب، على تقنية التشفير من طرف إلى طرف التي تقدمها شركة "واتساب"، لذلك لا يستطيع أي أحد خارج طرفي المحادثة سماعها أو رؤيتها، سواء كنت تجري المكالمة من هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر.

ووفقا لـ "واتساب" فإن ميزة مكالمات سطح المكتب الجديدة مدعومة لملايين من أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 من مايكرسوفت.

الجدير بالذكر أن شركة "واتساب" تواجه أوقاتا عصيبة منذ بداية العام الجاري، بعد إعلانها عن سياسة خصوصيتها المحدثة، والتي تنص على مشاركة بيانات أكثر ملياري مستخدم للخدمة حول العالم مع موقع "فيسبوك"، مما أثار غضب مئات الملايين منهم، الذي رفضوا استخدام تطبيق التراسل مرة أخرى حفاظا على خصوصيتهم.

وتتنظر الشركة المملوكة لشركة فيسبوك، تهدئة الوضع في الوقت الحالي بين مستخدميها واستعادتهم مرة أخرى إلى منصتها، بعد أن إرجائت تطبيق شروطها وأحكامها الإجبارية من 8 فبراير المنصرم إلى 15 من مايو المقبل، ومن خلال رسالة منبثقة بتطبيق "واتساب" تخبر الشركة المالكة للمنصة مستخدميها أنهم في حالة رفضهم النقر على زر الموافقة بتلك الرسالة، سيتم حظرهم من إرسال وقراءة الرسائل على الخدمة.
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