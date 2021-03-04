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أخبار العالم

قرار عاجل من النائب العام الكويتي بشأن قضية شركة بوتيكات

الخميس 04/مارس/2021 - 06:59 م
النيابة العامة الكويتية
النيابة العامة الكويتية
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محمود نوفل
اصدر النائب العام  الكويتي ضرار العسعوسي قرارا عاجلا  برفع التحفظ على أموال وحسابات شركة بوتيكات لدى كافة البنوك الكويتية. 

جاء ذلك القرار بعد مرور أكثر من 8 أشهر من صدور قرار تجميد الأموال في يوليو 2020.

وطلب النائب العام في قراره من بنك الكويت المركزي، التعميم على كافة البنوك المحلية والجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار وذلك بحسب ماذكرت صحيفة الايام البحرينية .

وكانت «القبس» أشارت إلى أن التقارير النهائية للنيابة العامة، بشأن شركة تطبيق بوتيكات، خلت تمامًا من تُهم غسل الأموال، لافتة أن التهم النهائية اقتصرت على بعض المخالفات التجارية فقط، بعد أن حققت النيابة في تقارير لجنة الخبراء المكلفة بالملف، وعدد من التقارير الأخرى.
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