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رياضة

جوائز مالية .. اتحاد الشطرنج يعلن مسابقة أون لاين ببطولة المناطق

الخميس 04/مارس/2021 - 08:15 م
د هشام الجندي
د هشام الجندي
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عبدالله هشام
ينظم الإتحاد المصري للشطرنج برئاسة الدكتور هشام الجندي لأول مرة  بطولة الإتحاد للمناطق للشطرنج لعام 2021 اون لاين في الفترة من 13 الي 20 مارس علي موقع   lichess.org بواقع بطولتين الاولي مساء السبت 13 مارس من 7-9 مساءا بزمن للجولة 5دقائق و 3 ثواني , الثانية مساء السبت 20 مارس من 7-9 مساء بزمن للجولة 3دقائق و2ثانية .

وأشار الجندي علي أن المسابقة مفتوحة لجميع اللاعبين واللاعبات بمختلف أعمارهم بكافة المحافظات والمناطق وبدون حد أقصي ( طبقا لمحل ميلاد المشترك) وباب الاشتراك مفتوح حتي 11 مارس كما تم تخصيص جوائز مالية قيمة للفائزين للفئات رجال - سيدات- ناشئين تحت 14 بالإضافة لكؤوس وشهادات تقدير  للمناطق أصحاب المراكز من الاول للثالث .

أكد الجندي علي أهمية وقيمة البطوله لما تتيحه من فرصة ذهبية لقطاع عريض من عشاق لعبة الشطرنج علي التنافس الممتع دون الحاجة للإنتقال من مدينة أو محافظه  بجانب الإستفاده الفنية للاعبين المشاركين بما يتوازي مع خطة الإتحاد طويلة المدي القائمة علي خلق وتطوير أداء اللاعبين في مختلف المستويات لدعم المنتخبات الوطنية رجال وسيدات وناشئين لتحقيق مزيد من التقدم علي المستوي العربي والأفريقي والعالمي ..

 يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة تضم كلا من د.هشام الجندي (رئيسا) - لواء د يوسف وصال (نائبا)-  د.مني اللبودي ( مدير البطولة )- م /سامي يونس (مدير ا فنيا )- أحمد عباس مسئول الإعلام - أ جابر منير ( مدير الموقع)-محمد فاروق رئيس الحكام.

 أ محمود جمعة وأ هاله عبد الواحد علاقات عامة بجانب نخبة من الحكام المميزين هم حكم دولي ( يوسف نادر - مها محمود )
حكم اتحادي محمد ناصر ، حكم وائل المنشاوي.
د مني اللبودي د مني اللبودي
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