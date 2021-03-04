ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الإسكندرية مركز أول بـ الملتقى الكشفي الخامس لـ ذوي الهمم .. صور

الخميس 04/مارس/2021 - 10:07 م
الإسكندرية تحصد
الإسكندرية تحصد المركز الأول في فعاليات الملتقي الكشفي
Advertisements
أحمد بسيوني


نفذت الادارة المركزية لمكتب شئون وزير الرياضة عبر مكتب ذوي القدرات والهمم بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية فعاليات الملتقي الكشفي الخامس لذوي القدرات والهمم  تحت شعار "انا قادر بشكل مختلف"، بمشاركة ٤٠٠ شاب وفتاة، من ذوي الهمم، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.


وشاركت الاسكندرية بعدد ١٥ من أبنائها من ذوى الهمم، و تمكنوا من حصد المركز الأول بنين وبنات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.


اقرأ أيضا:

يروج لنشاطه على الفضائيات.. ضبط مركز للعلاج بالاعشاب والطب البديل بدون تراخيص في الإسكندرية


وتنافس المشاركون في مجالات عدة منها ” النشاط الفني، والنشاط الديني، النشاط الكشفي، النشاط الرياضي، والنشاط الثقافي”.


يأتي هذا المهرجان في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، وفي ضوء الرعاية والاهتمام الكبير على جميع المستويات لتلك الشريحة، لتنمية مهارات ذوي القدرات وصقلهم، علاوة علي تفعيل شارات الهواية والخدمات العامة ورفع المستوي البدني لديهم، بالإضافة إلي تنشئة جيل جديد يهتم بالرياضة والأنشطة الكشفية.

الإسكندرية مركز أول بـ الملتقى الكشفي الخامس لـ ذوي الهمم .. صور
الإسكندرية مركز أول بـ الملتقى الكشفي الخامس لـ ذوي الهمم .. صور
الإسكندرية مركز أول بـ الملتقى الكشفي الخامس لـ ذوي الهمم .. صور
الإسكندرية مركز أول بـ الملتقى الكشفي الخامس لـ ذوي الهمم .. صور
الإسكندرية مركز أول بـ الملتقى الكشفي الخامس لـ ذوي الهمم .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم.. الشرقية توزع 2500 شنطة رياضية على المتميزين

محافظ المنيا يفتتح فاعليات المجموعة الثانية من دوري مراكز الشباب للصم

وزارة الشباب تطلق منافسات المجموعة الرابعة لدوري مراكز الشباب للصم بمطروح الإثنين المقبل

انطلاق منافسات المجموعة الرابعة لدوري مراكز الشباب للصم بمطروح

للصم وضعاف السمع.. محافظ مطروح يطلق دوري مراكز الشباب للمجموعة الرابعة

مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب يزور مركز الإبداع والفنون بسيوة

ترشيحاتنا

رفضت تجهيز الفطار.. عامل يقتل زوجته الحامل بـ وابور جاز في القليوبية

بـ 2 مليون دولار .. طفلة عراقية تتلقى العلاج الأغلى في العالم .. فممَّ تعاني؟

بشرى سارة لـ أصحاب الأمراض المزمنة بعد التطعيم بـ لقاح كورونا.. فيديو

الأردن.. قرار عاجل بشأن إجراءات مراسم الجنائز

بسبب كلامه المثير للسخرية .. لحظة قطع البيت الأبيض البث على بايدن | فيديو

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد تشيلسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوق الركبة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالة جريئة

وزير الرياضة يسلم جوائز كأس العالم للرماية خرطوش .. صور

فستان مكشوف.. نادين نسيب نجيم تثير الجدل بالأسود