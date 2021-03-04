الإسكندرية مركز أول بـ الملتقى الكشفي الخامس لـ ذوي الهمم .. صور





نفذت الادارة المركزية لمكتب شئون وزير الرياضة عبر مكتب ذوي القدرات والهمم بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية فعاليات الملتقي الكشفي الخامس لذوي القدرات والهمم تحت شعار "انا قادر بشكل مختلف"، بمشاركة ٤٠٠ شاب وفتاة، من ذوي الهمم، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.





وشاركت الاسكندرية بعدد ١٥ من أبنائها من ذوى الهمم، و تمكنوا من حصد المركز الأول بنين وبنات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.





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وتنافس المشاركون في مجالات عدة منها ” النشاط الفني، والنشاط الديني، النشاط الكشفي، النشاط الرياضي، والنشاط الثقافي”.





يأتي هذا المهرجان في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، وفي ضوء الرعاية والاهتمام الكبير على جميع المستويات لتلك الشريحة، لتنمية مهارات ذوي القدرات وصقلهم، علاوة علي تفعيل شارات الهواية والخدمات العامة ورفع المستوي البدني لديهم، بالإضافة إلي تنشئة جيل جديد يهتم بالرياضة والأنشطة الكشفية.