10 منح دراسية لطلاب الماجستير والدكتوراه.. تفاصيل

أعلنت جامعة عين شمس عن 10 منح دراسية لطلاب الماجستير والدكتوراه ضمن برنامج حاضنات الفائقين لكليات ( الطب ، الصيدلة ، الهندسة ، العلوم ، الزراعة ) علي الراغبين تقديم طلبات التقدم للمنحة بمكتب وكيل كلية الدراسات العليا والبحوث في الفترة من 4 مارس 2021 حتى 11 مارس 2021 .





ويأتي ذلك برعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ووفقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التضامن الإجتماعى وجامعة عين شمس .





وفيما يلي التفاصيل الخاصة بالمنح :

• يتم منح 10 منح بحثية ويكون لكل كلية منحتين فقط من كليات ( الطب ، الصيدلة ، الهندسة ، العلوم ، الزراعة ).

• على أن يكون الباحث مسجل بدرجة الماجستير أو الدكتوراه.

• يتم الاختيار على مستوى كل كلية من خلال لجنة علمية تشكل وذلك بعد إنتهاء فترة الإعلان والتقديم.

• يتم تصعيد 4 أبحاث وترفع للجنة على مستوى الجامعة ووزارة التضامن ويعقد سمينار، حيث يتم اختيار 2 من كل كلية بشرط خدمة موضوع البحث لقضية هامة للمجتمع المصرى.

• تقدر قيمة المنحة بمبلغ ( 25000 ) خمسة وعشرون ألف جنيه تصرف على دفعتين :

الدفعة الأولى : تصرف فى بداية التعاقد على المنحة. الدفعة الثانية : تصرف بعد منح الدرجة العلمية.

• يمنح طالب الماجستير راتب شهرى بقيمة ألف جنيه لمدة عام.

• يمنح طالب الدكتوراة راتب شهرى بقيمة ألف جنيه لمدة عامين.

• الأوراق المطلوبة : خطاب من إدارة الدراسات العليا بالكلية يفيد تسجيل الطالب للدرجة العلمية موضح بها عنوان بحثه. خطة بحث الطالب معتمدة من لجنة الإشراف. ما يفيد بأن الطالب المتقدم للمنحة لا يعمل بأى وظيفة حكومية يتقاضى عنها راتب من الدولة. صورة بطاقة الرقم القومى للطالب.