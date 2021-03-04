ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد مجاهد يدعم أبوريدة في المغرب استعدادا لانتخابات الفيفا والكاف

الخميس 04/مارس/2021 - 10:01 م
هانى ابوريدة واحمد
هانى ابوريدة واحمد مجاهد
Advertisements
يسري غازى
وصل إلى العاصمة المغربية الرباط أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم برفقة هاني أبو ريدة عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف لوضع الاستعدادات الأخيرة للانتخابات التي ستجرى هناك يوم 12 مارس الحالي والتي يسعى من خلالها أبو ريدة للحفاظ على مقعده.

ومن المقرر أن يلحق بهما يوم الأحد المقبل محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوا الاتحاد المصري ليكتمل الوفد الرسمي الذي سيحضر الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي.

فيما يتوجه الثنائي أبو ريدة ومجاهد غدا إلى موريتانيا لحضور نهائي الأمم الأفريقية للشباب والاجتماع مع عدد من رؤساء الاتحادات الأهلية الأفريقية.

كما وصل السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى موريتانيا مساء الثلاثاء الماضي ، لحضور كأس أمم إفريقيا للشباب، المقام في مدينتي نواذيبو ونواكشوط.

ويستضيف ملعب نواذيبو مباريات المجموعة الثالثة التي تضم غانا وتنزانيا والمباراة الثانية المغرب ضد جامبيا.

وشهدت البطولة مشاركة 12 منتخبا لأول مرة وتختتم في السادس من مارس المقبل.

وتشهد مباريات نواذيبو حضور عدة شخصيات، من بينهم فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ورئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم أحمد ولد يحيى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خروج شمال أفريقيا من السباق.. من يكون رئيس الكاف القادم؟

المنافسة تشتعل.. تزايد فرص هاني أبوريدة في الاحتفاظ بمقعد "تنفيذي الفيفا" أمام فوزي لقجع

اتحاد الكرة يعلن دعم هاني أبوريدة في انتخابات الفيفا

تقارير: الجزائري خير الدين زطشي يستأنف على قرار استبعاده من انتخابات تنفيذي الفيفا

فوزي لقجع يزور معسكر منتخب شباب المغرب قبل لقاء جامبيا

إنفانتينو يشهد مباريات أمم إفريقيا للشباب في موريتانيا

ترشيحاتنا

طريقة علاج منزلي للغدة الدرقية .. بديلًا للأدوية

التموين : منافذ متنقلة بالقرى والنجوع لبيع سلع رمضان بأسعار مخفضة

شاهد| حريق هائل بمصنع كرتون في العاشر من رمضان

مستشار الرئيس للصحة يوضح الفئات المستثناة من التطعيم بلقاح كورونا

نشرة المرأة والصحة.. هاني الناظر : 5 مؤشرات لـ رحيل كورونا .. لوك جديد وجذاب لـ يسرا .. أطعمة تنقص الوزن أسرع

حقيقة تأثر حركة الطيران في الكويت عقب قرار حظر التجول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوق الركبة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالة جريئة

وزير الرياضة يسلم جوائز كأس العالم للرماية خرطوش .. صور

فستان مكشوف.. نادين نسيب نجيم تثير الجدل بالأسود