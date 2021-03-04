بعد تداول الفيديو .. ضبط صاحب ورشة و3 آخرين في مشاجرة بالدقهلية





رصدت الاجهزة الامنية فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على شخص بالدقهلية.





بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين (صاحب ورشة ألوميتال) و (ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمون بمدينة طلخا بالقليوبية وذلك لحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين أدت إلى إصابة أطراف المشاجرة بجروح مختلفة .





بالتحريات وجمع المعلومات تم تحديد المتهمين المذكورين، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض "سنجة") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.