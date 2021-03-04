منذ ظهور كورونا .. المخابرات وشرطة الإرهاب تحبطان 3 هجمات خطيرة في بريطانيا

أحبطت أجهزة المخابرات والشرطة البريطانية ثلاث هجمات إرهابية منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وفقا لما اعلنت عنه اليوم الخميس وزارة الداخلية في المملكة المتحدة.





وكشفت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا عن هذه المعلومات، اليوم الخميس، حيث أظهرت أرقام وزارة الداخلية البريطانية أن عدد الاعتقالات بسبب الأنشطة المرتبطة بالإرهاب انخفض 34 في المائة في عام 2020، وهو أدنى مستوى في تسع سنوات.





وقالت الشرطة إنه رغم ذلك، ارتفع عدد المؤامرات الإرهابية التي تم منعها إلى 28 منذ مارس 2017.





وقال نائب مساعد المفوض دين هايدون، كبير المنسقين الوطنيين لشرطة مكافحة الإرهاب: "تخبرني هذه الإحصائيات شيئين، أولًا، على الرغم من مواجهة التحديات غير المسبوقة التي أحدثها الوباء، استمرت شرطة مكافحة الإرهاب في الحفاظ على سلامة الجمهور من خلال إجراء 185 عملية اعتقال عبر أكثر من 800 تحقيق مباشر، ما أدى إلى وقف ثلاث هجمات إرهابية محتملة في هذه العملية، وثانيًا، بينما ركز بقيتنا على حماية أنفسنا وعائلاتنا من هذا المرض الرهيب، لم يتوقف الإرهابيون عن التخطيط لهجمات أو جعل الأشخاص المستضعفين متطرفين عبر الإنترنت.