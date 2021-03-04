حديقة الحيوان : القردة والشامبانزي أصيبت بالاكتئاب لغياب الجماهير .. فيديو





وأضاف رجائي خلال لقاء ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن بعض الحيوانات مثل القردة العليا وإنسان الغاب والشامبانزي لها القدرة على التفكير ولها ذكاء خاص وكانوا معتادين على حضور الجماهير بشكل يومي ولكن بسبب كورونا دخلوا في مرحلة إكتئاب بسبب غياب الجماهير.





وتابع رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان أنه كان يتم التعامل بشكل خاص مع تلك الحيوانات، مؤكدا أن وجود الحارس يجعل الحيوان مطمئن والحارس يقوم بإطعام الحيوانات ببعض الفاكهة مثل التفاح واليوسفي.





وأشار رجائي إلى أن الحديقة تفتقد خلال تلك الفترة تعيين عمال جدد، وتحتاج عنصر الشباب لاكتساب الخبرات من العمال الموجودين في فهم سلوك الحيوانات وعلاقتهم الإنسانية بها.

قال اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان أنه يتم عمل قياس لدرجات الحرارة للزائر على أبواب الحديقة، مؤكدا أن الدخول بالكمامة اجباري.