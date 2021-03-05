اندلاع أمواج تسونامي في المحيط الهادئ بعد زلزال نيوزيلندا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، باندلاع أمواج تسونامي في المحيط الهادئ بعد زلزال قبالة سواحل نيوزيلندا.









ومنذ لحظات ضرب زلزال بلغت قوته 8 درجات على مقياس ريخت سواحل نيوزلندا، للمرة الثانية خلال يوم واحد.









وذكرت الهيئة الجيولوجية الأمريكية أن الزلزال وقع في مياه المحيط الهادئ على سواحل أرخبيل كرماديك التابع لنيوزلندا.









وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال بلغت قوته 10 درجات ووقع على عمق 10 كيلومترات، ولا توجد مدن أو بلدات قرب مركزه.







