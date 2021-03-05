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رياضة

نجم الأهلي السابق يتوقع أزمة بين الزمالك والجماهير وفرجاني ساسي كلمة السر

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:30 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
علق هادي خشبة، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على ملف تجديد فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.
 
وأكد هادي خشبة في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "جماهير الزمالك لا تنظر إلى خزينة النادي لكنها تنظر إلى الملعب فقط وهي تريد تجديد عقود فرجاني ساسي لأنه لاعب مهم وأساسي في الفريق".

وتابع: "فرجاني ساسي لو لم يجدد عقده مع الزمالك سيتم لوم الإدارة وتوريطها رغم أن الإدارة ابذل قصارى جهدها لتجديد عقد اللاعب التونسي".
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