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سيارات

الإفراج عن 1169 سيارة ملاكي من جمرك السويس

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت جمارك السويس عن الإفراج عن عدد من السيارات في مصر، وذلك خلال شهر فبراير المنتهي 2021 ، وأكدت الجمارك أنها أفرجت عن 1267 سيارة بصورة إجمالية إلى مصر ، وتبلغ قيمتها  الإجمالية أكثر من 235 مليون جنيه ، وذلك مع تحصيل ضرائب جمركية ورسومم على السيارات وصلت إلى 98 مليون جنيه .

ومن ضمن السيارات التي تم الإفراج عنها شملت 392 سيارة لاصحاب الإعاقات ، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه السيارات 209 مليون جنيه مع ضرائب ورسوك عليها بقيمة 57 مليون جنيه وضريبة مضاف عليها 28 مليون جنيه .

أما بالنسبة لسيارات النقل فتم الإفراج عن ما يقرب من 98 سيارة نصف نقل بقيمة 26.5 مليون جنيه ، وجمارك ورسوم محصلة على هذه السيارات بواقع 8 مليون جنيه .

مع ضريبة مضافة بواقع 5 مليون جنيه تقريبا ، بالإضافة إلى الإفراج عن 79 سيارة بالإفراج المؤقت في مصر، وتصدير ما يقرب من 77 سيارة حتى الآن.


يذكر أن  عقد جمرك سيارات مطارالقاهرة الدولي، بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 72 لوط لسيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي وبساحة أرض المعارض شارع صلاح سالم.

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