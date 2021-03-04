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اقتصاد

جمارك السويس تفرج عن1267 سيارة بقيمة 235 مليونا و707 آلاف و210 جنيهات خلال فبراير2021

الخميس 04/مارس/2021 - 12:11 م
صدى البلد
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محمد يحيي
أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة محمد غريب محمود خلال شهر يناير 2021 عن 1169 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للإستخدام الشخصى والتجارى،  منها 392 سیارة نظم خاصة  ( إعفاءات ذوى اعاقة وموقوفات ) بقیمة إجمالية 209 مليون و 38 ألفا و 454 جنيها.


وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 57 مليون و 139 ألف و123جنيها فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 28 مليون و 11 ألف و509 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 85 مليون و 150 ألف و 632 جنيها.  

وخلال شهر فبراير2021 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 98 سيارة نصف نقل  بقيمة بلغت 26 مليونا و668 ألفا و756جنيها.



وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 7 ملايين و966 ألفا و666 جنيها بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 4 مليون و 848 ألفا و959 جنيها وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ  258 ألفا و730 جنيها بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 13مليونا و 74 ألفا و 355 جنيها .

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر فبراير 2021 عن 1267 سيارة ملاكى ونصف نقل بقيمة إجمالية بلغت 235 مليون و 707 ألف و210 جنيها ، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 98 مليون و 224 ألف 987جنيها . 

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر فبراير الماضى 79 سيارة كما تم إعادة تصدير  77 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت .

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