بعد تأكيد الأطباء الوفاة .. مفاجأة في جثة شاب يكتشفها طبيب التشريح

حين يصل الأمر إلى الأزمات الصحية نترك الامر في يد الأطباء و التشخيص في أيديهم لأن الطبيب مهنته يتوقف عليها حياة أو موت إنسان، و تشخيصه للمرض قد يخطأ و يتسبب في موت إنسان أو قد يحييه كما حدث مع أحد المرضى .





حسب ما نشرت وكلبة " فرانس برس"، فإن شاب هندي ظن أهله أنه توفى بعد ان قال الطبيب أن حالته ميؤوس منها و لا أمل في علاجه، فاستسلمت اسرة المريض للأمر الواقع و أرسلوا جثته للتشريح التجهيز مراسم دفنه .





فوجئ أهل مريض شاب بعد أن قامت المستشفى بإرسال رسالة لهم يخبروهم خلالها أن الشاب الموجود في المستشفى بغرفة التشريح ليس ميتا بل مازال على قيد الحياة و كتب القدر له حياة جيدة بعد فقدان الأمل .





أوضحت التقارير الطبية لمستشفى في ولاية كارانتاكا الهندية، أن الشاب البالغ من العمر 27 عاما، عاد من الموت بعد أن كان الأاطباء أقروا بوفاته بسبب عدم استجابة جسده للعلاج .





ذكر طبيب التشريح أنه كان في غرفة المشرحة مع الجثة و صدم بأن يدي الشاب تتحرك حركة خفيفة، ظن في البداية أن قام بتحريك الشاب فتحركت يده إلا أنه ابتعد قليلا عنه فوجده بالفعل يتحرك و استجاب جسده للعلاج فقان بإخبار إدارة المستشفى لإخبار أهله .