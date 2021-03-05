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منوعات

بعد تأكيد الأطباء الوفاة .. مفاجأة في جثة شاب يكتشفها طبيب التشريح

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:32 ص
جثة في المشرحة
جثة في المشرحة
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مريم صليب
حين يصل الأمر إلى الأزمات الصحية نترك الامر في يد الأطباء و التشخيص في أيديهم لأن الطبيب مهنته يتوقف عليها حياة أو موت إنسان، و تشخيصه للمرض قد يخطأ و يتسبب في موت إنسان أو قد يحييه كما حدث مع أحد المرضى . 

حسب ما نشرت وكلبة " فرانس برس"، فإن شاب هندي ظن أهله أنه توفى  بعد ان قال الطبيب أن حالته ميؤوس منها و لا أمل في علاجه، فاستسلمت اسرة المريض للأمر الواقع و أرسلوا جثته للتشريح التجهيز مراسم دفنه . 

فوجئ أهل مريض شاب بعد أن قامت المستشفى بإرسال رسالة لهم يخبروهم خلالها أن الشاب الموجود في المستشفى بغرفة التشريح ليس ميتا بل مازال على قيد الحياة و كتب القدر له حياة جيدة بعد فقدان الأمل . 

أوضحت التقارير الطبية لمستشفى في ولاية كارانتاكا الهندية، أن الشاب البالغ من العمر 27 عاما، عاد من الموت بعد أن كان الأاطباء أقروا بوفاته بسبب عدم استجابة جسده للعلاج . 

ذكر طبيب التشريح أنه كان في غرفة المشرحة مع الجثة و صدم بأن يدي الشاب تتحرك حركة خفيفة، ظن في البداية أن قام بتحريك الشاب فتحركت يده إلا أنه ابتعد قليلا عنه فوجده بالفعل يتحرك و استجاب جسده للعلاج فقان بإخبار إدارة المستشفى لإخبار أهله . 
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