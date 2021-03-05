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حوادث

من مكانك.. انجز خدماتك.. تعرف على خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:30 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
حرصت وزارة الداخلية على تطوير بوابتها الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواصلة تفعيل الحسابات الرسمية للوزارة على مختلف وسائل التواصل الإجتماعى ليتم من خلالهم نشر الخدمات الإخبارية والخدمية. 

حيث تتيح وزارة الداخلية للمواطنين إمكانية المتابعة والاستفادة من مختلف الخدمات إلكترونيًا من خلال التطبيق الرسمى للوزارة وذلك للتيسير والتسهيل عليهم، ومن أبرز تلك الخدمات (الخدمات المرورية – الأحوال المدنية – الأدلة الجنائية – الجوازات – تصاريح العمل – المفقودين – خدمات الحجاج) .
 

وذلك إنفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية المعاصرة والتى يأتى ضمن أولوياتها التحول الرقمى وميكنة الخدمات الأمنية بما يسهم فى التيسير على المواطنين وإرثاء آفاق التطوير والتحديث .

لمتابعة الموقع الرسمى لوزارة الداخلية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المُقدمة (من خلال الرابط التالى):
لمتابعة صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي (من خلال الروابط التالية):
فيس بوك:
تويتر:
إنستجرام:
يوتيوب:
لتحميل تطبيق وزارة الداخلية من خلال المتاجر الإلكترونية: (Google play – Apple Store)
Google play:
Apple store:

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