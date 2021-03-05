شاب يقتل شقيقه بسبب خلافات عائلية في الشرقية

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى أبوحماد يفيد وصول "أ ع " 29 سنة،عامل مقيم قرية الشباروة، دائرة مركز أبوحماد، جثة هامدة، إثر جرح طعني.





وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشادة بين زوجة المجنى عليه، وشقيقه وزوجته، بسبب خلافات عائلية انتهت بمقتل أحدهما على يد الثانى، ولاذ المتهم بالفرار.





وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد من ضبط المتهم وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبوحماد تحت تصرف النيابة العامة، التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.