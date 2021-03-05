ضبط شخصين بالقاهرة حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط "ربة منزل – عاطل"، مقيمان بذات العقار حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار بالشقة سكنهما "مستأجرة"، وعثر بداخلها على حفرة بعمق 7 أمتار، أدوات التنقيب.





بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



