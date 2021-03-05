ضبط 15 طن سكر وزيت طعام مجهول المصدر بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط 15 طن سكر وزيت طعام بدون بيانات يفيد تاريخ الصلاحية والإنتاج بمخزن لبيع السلع الغذائية تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم.





تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بشن ضباط مباحث التموين بالقليوبية بالاشتراك مع مديرية التموين حملة مكبرة على مخازن السلع الغذائية ومنتجات الألبان بنطاق المديرية.





وأسفرت الحملة عن ضبط 5 طن زيت طعام و4.8 طن مسلى بدون مستندات ومجهولة المصدر بحوزة شركة لمنتجات الألبان.





كما تم ضبط 5 طن سكر وأرز و1400 عبوة زيت طعام، مجهولة المصدر وبدون مستندات بمخزن لبيع السلع الغذائية تمهيدا لبيع تلك المنتجات بالأسواق بقصد الغش على المواطنين، تم التحفظ علي المضبوطات وتحرر عن ذلك اللازم وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية اخري تمكنت مباحث القليوبية من القبض على عنصرين إجراميين بحوزتهما نصف كيلو حشيش بقليوب تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بها وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث بالقبض على عنصري شديدي الخطورة بقليوب وبحوزتهما نصف كيلو حشيش.





وتبين من التحريات أن المتهمين هما "ب .ع .ح" 31 سنة عاطل ومقيم قليوب البلد دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 255 جرام ومبلغ مالي 255 جنيه وهاتف محمول، و"م . ي .ح" 19 سنة عاطل ومقيم قليوب البلد دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 250 جرام ومبلغ مالي 125 جنيه وهاتف محمول.