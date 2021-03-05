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طريقة عمل لازانيا البطاطس والكوسة للشيف شربيني

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:09 م
طريقة عمل لازانيا
طريقة عمل لازانيا البطاطس والكوسة للشيف شربيني
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اسماء محمد
تعتبر اللازانيا من الأكلات الرئيسية التى يمكن تقديمها على مائدة يوم الجمعة حيث يجتمع أفراد الأسرة عليها وبعض الأقارب أو الأصدقاء.

نقدم لكم طريقة عمل اللازانيا بوصفة مميزة وغير تقليدية من إبداع الشيف شربيني مقدم الشيف على سى بي سى سفرة.

طريقة عمل لازانيا البطاطس والكوسة
مقادير لازانيا البطاطس والكوسة
شرائح بطاطس 
شرائح كوسة 
لحمة مفرومة 
بصل 
ثوم 
مكعبات طماطم 
عصير طماطم 
صلصة طماطم 
رشة سكر 
زبدة 
زيت 
بشاميل جاهز 
جبنة موتزاريلا 
جبنة شيدر مبشورة 


طريقة تحضير لازانيا البطاطس والكوسة
* يشوح البصل مع الزبدة ثم يضاف الثوم المفروم و تشوى شرائح الكوسة على الجريل تقلى شرائح البطاطس

* تضاف صلصة الطماطم و عصير الطماطم و الطماطم المفرومة و اللحمة المفرومة على البصل مع إضافة الزعتر و رشة سكر و تقلب جيدًا

* يضاف القليل من الزعتر و الملح و الفلفل الأسود على البطاطس المقلية ونحضر بايركس و توضع به طبقات اللازانيا

* تضاف اللحمة المفرومة ثم الفلفل الألوان و ترص شرائح البطاطس مع إضافة طبقة للحمة المفرومة و شرائح الكوسة المشوية و تكرر الخطوات حتى ينفذ باقي الخضار

* تضاف الجبنة الموزاريلا و الشيدر المبشورة على الوجه وتوضع اللازانيا في الفرن حتى تمام الطهي
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