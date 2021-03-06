ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

اليوم.. طلاب المعاهد الأزهرية يؤدون الامتحانات في المواد الثقافية

السبت 06/مارس/2021 - 02:01 ص
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
يواصل اليوم السبت، طلاب المعاهد الازهرية، امتحانات الفصل الدراسي الأول، لليوم السابع، وسط اجراءات احترازية مشددة للحفاظ على الطلاب من إصابات فيروس كورونا.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة، الامتحان في المواد الثقافية، ويمتحن الطلاب المكفوفون شفويا في المواد المقررة عليهم.

كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي، الامتحان في الفيزياء والكيمياء والأحياء، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي، الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى، وعلم النفس.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالبعوث الإسلامية، الامتحان في اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

ويشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على جميع اللجان بضرورة قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين أثناء الدخول للجان، والتعقيم والتطهير للجان والأسطح أولا بأول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات التيرم الأول بمعاهد العباسية .. صور

طلاب الثاني الثانوي الأزهري يشتكون من سؤال.. والأزهر : صحيح ولا خطأ فيه

اليوم.. طلاب المعاهد الأزهرية يمتحنون في المواد العربية والثقافية

دقة في التصحيح.. رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات مدينة بدر.. فيديو وصور

الأزهر يعلن حاجته لمقدمي حلقات تعليمية لجميع المناهج.. ادخل على رابط ملء الاستمارة

طلاب المعاهد الأزهرية يؤدون امتحان القرآن والتفسير والحديث .. اليوم

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك .. تعليق نشاط الكرة فى السنغال يضع الأبيض فى ورطة .. اجتماع باتشيكو مع اللاعبين

ترتيب الدوري المصري .. الزمالك يتصدر والأهلي وصيفا وإنبي فى المربع الذهبي

ماكياج لافت .. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

مصرع أسرة كاملة بسبب تسمم غذائي في سوهاج

الأرصاد تكشف مفاجأة في طقس الأسبوع المقبل وتحذر من هذا الأمر

متى ليلة الإسراء والمعراج 2021 ؟.. تعرف على توقيتها باليوم والساعة والدقيقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة بوجاتي فيرون المزيفة التي تحمل لقب بوجاودي

حداد.. مفاجأة صادمة لعروس من أهل زوجها في حفل زفافهما | صور

أضرار وأنواع بروتين الشعر