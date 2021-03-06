اليوم.. طلاب المعاهد الأزهرية يؤدون الامتحانات في المواد الثقافية

يواصل اليوم السبت، طلاب المعاهد الازهرية، امتحانات الفصل الدراسي الأول، لليوم السابع، وسط اجراءات احترازية مشددة للحفاظ على الطلاب من إصابات فيروس كورونا.





ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة، الامتحان في المواد الثقافية، ويمتحن الطلاب المكفوفون شفويا في المواد المقررة عليهم.





كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي، الامتحان في الفيزياء والكيمياء والأحياء، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي، الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى، وعلم النفس.





ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالبعوث الإسلامية، الامتحان في اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.



