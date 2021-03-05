ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد أحدث ظهور لـ كريم فهمي برفقة زوجته

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:13 م
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
نشر الفنان كريم فهمي صورة جديدة من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كريم فهمي في صورة رومانسية برفقة زوجته من أحد المطاعم.

وكان قد روَّج الفنان كريم فهمي  لفيلمه الجديد، "ديدو" المقرر عرضه قريبا، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب كريم، علي أفيش الفيلم: "ديدو (ارجوك لا تفعصني سهوا)  ، شكلها قربت ولا ايه  , تأليف : كريم فهمي ، إخراج : عمرو صلاح ، انتاج : احمد السبكي ، كريم السبكي ، توتا السبكي". 

فيلم "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وهدى المفتى، إضافة إلى ظهور أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول عمل يجمعهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات، من تأليف كريم فهمى، وإنتاج كريم السبكى ومحمد أحمد السبكى، وإخراج عمرو صلاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من العزل الصحى.. كريم فهمى يدعو جمهوره للتفاؤل

متأخرة بس أنت عارف الظروف.. كريم فهمي يهنئ أحمد حاتم بعيد ميلاده

كريم فهمى يشعل إنستجرام بقبلة على خد زوجته.. شاهد

كريم فهمى يستعد لتأليف فيلم جديد

أمام زوجته.. كريم فهمي يستعرض عضلاته بالأهرامات

كريم فهمي يهنئ زوجته بعيد ميلادها بهذه الكلمات.. صور

ترشيحاتنا

أحمد حسن يعلن موافقة أروابارينا على ضم فرجاني ساسي لـ بيراميدز

روسيا: سنعلن عن إجراءات انتقامية ردًا على العقوبات الأمريكية

بهاف ستومك.. كنزي عمرو دياب في أحدث ظهور لها..صور

الاتحاد السنغالي لكرة القدم يعلق جميع المسابقات لأجل غير مسمى

موقع هولندي: مصر أصبحت دولة رائدة في إنتاج الغاز في إفريقيا

بعد الهجوم عليه.. كلوب يكشف سر استبدال محمد صلاح أمام تشيلسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب