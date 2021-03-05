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محافظات

دهب تتألق.. مسابقات الكيت سيرف تشعل المنافسة بين المصريين والأجانب

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:50 م
صدى البلد
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ايمن محمد
زاد بريق مدينة دهب بمسابقات " الكيت سيرف " التي تنظم لأول مرة علي نطاق واسع منذ جائحة كورونا العالمية بمشاركة كبيرة من متسابقين مصريين وأجانب والتي نظمت بجهود ذاتية من محبي رياضات الكيت سيرف والوند سيرف بدهب والمهتمين بالسياحة من رجال الأعمال وملاك الفنادق والمنتجعات السياحية  ومراكز الغوص.

وقد جذبت تلك المسابقة السياح والأجانب المقيمين بدهب لمشاهدتها علي شواطئ اللاجونا في أجواء من التشويق والإثارة  لحركات المتسابقين  الذين يبتكرون حركات هوائية.

وقال علي عياش الخبير السياحي ومالك أحد المنتجعات السياحية أن تنظيم البطولة  كان معتمدا علي الجهود الذاتية ولكنه كان افضل من بطولة الجونة  إلي أن المسابقة جمعت سياح دهب وكانت ممتعة رغم عدم وجود دعاية لها  في الشوارع والميادين  وأوضح عياش أن تلك الرياضة لم تعد مقصورة علي الأجانب فقط  بل أصبح يمارسها مصريين ومن بينهم مدربين أكفاء.

وطالب عياش بالاهتمام بتلك الرياضة حيث أنها دخلت ألعاب الأولمبياد ويمكن لمصر التفوق فيها وخاصة جنوب سيناء يوجد بها ٤ مدن  هي " دهب - شرم الشيخ - طور سيناء - راس سدر " مناسبة لتلك الرياضة.

وأضاف محسن جعفر  من المهتمين بالسياحة بدهب أن دهب من أفضل الأماكن في العالم في الرياضات البحرية والغوص وخاصة الغوص الحر في اللايت هوس وغوص المحترفين  بمنطقة البلوهول، مشيرا إلى أن  رياضة الكيت سيرف والوند سيرف أصبح لها مدربون من  سكان دهب من البدو واحترفوا  هذه الرياضات.

وأكد صالح عوض مصور فوتوغرافي  أن  المشهد كان رائعا علي شواطئ دهب رغم ما يعانيه العالم من فيروس كورونا تنعم دهب بالطقس الرائع مطالبا بتنظيم تلك البطولات بشكل دوري وفي مواعيد محددة لإنعاش السياحة.

 اقرأ أيضا : 
دهب تتألق.. مسابقات الكيت سيرف تشعل المنافسة بين المصريين والأجانب
دهب تتألق.. مسابقات الكيت سيرف تشعل المنافسة بين المصريين والأجانب
دهب تتألق.. مسابقات الكيت سيرف تشعل المنافسة بين المصريين والأجانب
دهب تتألق.. مسابقات الكيت سيرف تشعل المنافسة بين المصريين والأجانب
دهب تتألق.. مسابقات الكيت سيرف تشعل المنافسة بين المصريين والأجانب
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