داليا السواح تكتب: كلام من القلب





مقال النهارده مختلف بعيد عن السياسه و الاقتصاد بس هو كلام طالع من القلب .. حسيت اني جوايا كلام كتير عاوزة أقوله وأكتبه خلاصة حياة و عصارة تجارب مرت علينا كلنا .

مين فينا حياته ماشية زي ما هو راسم لها بالمللي؟ مين فينا حياته خاليه من المشاكل و الضغط و الالتزام ؟ مين فينا أيامه كلها فرح و نجاح جاينله علي الجاهز مسبقهومش الف وقعه و تعب ؟ مليون سؤال لو سألتهولك حتقولي مفيش و حترد تقولي الناس كلها تعبانه و شقيانه و مفيش بيت خالي من المشاكل و الأزمات ... الغالبية العظمي مننا و ان مكنش كلنا عايشين حياتهم في ضغوط مستمرة ضغط خوف علي الولاد و مستقبلهم و لو انت موظف حتبقي قلقان علي استمرارك دائما في وظيفتك و لا انت صاحب عمل حتبقي قلقان علي التزامات ناسك و التزامات شغلك و لو انت طالب فانت قلقان علي نتيجتك و لا انتي ام فانتي قلقانه علي ولادك و لو بتشتغلي فانتي قلقانه انك متقصريش في حق بيتك و لا انت اب فانا عاوز تضمن مستقبل ولادك .ضيف عليهم الي عندوا مريض غالي عليه و خايف من فقده او الي محطوط في ضيقه ماليه ... لو قعدنا كتبنا أسباب القلق عمرنا ما حنخلصها مش قلت لك مفيش حد مستريح دائما عايشين في قلق و متوترين دائما عاوزين نطمن بس لو دورت على مدار حياتك حتلاقي دائما في عز قلقك بتلاقي ربنا بيطبطب عليك بخبر حلو يخليك في لحظه تنسي ضغوط حياتك و مشاكلها و تبقي كتير ذي الطفل الي مش عارف ينام من كتر الفرحة بس في كتير مننا يرجع و يفكر بعد ما يطير من الفرح هو ليه فرحتي دائما مكسوره ؟ ليه دائما مش عارف افضل فرحان عشان جوايا قلق علي حاجات كتير متعلقة ؟ بس خليني افاجئك و اقولك ان طريقه سؤالك غلط لان الحقيقه انت فرحتك مش دائما مكسوره عشان قلقان و مشاكلك مبتخلصش و لكن اسمها ربنا كل فتره والتانيه بيهون عليك و يخفف قلقك بطبطبه بسيطه تفصلك و تديك الطاقة الي تقدر تكمل بيها حياتك .. اصل الكبت يولد الانفجار وأنت لو طول الوقت عمال تكبت وتشيل هم الدنيا فأحب اطمنك وأقولك أن عمر هم الدنيا ما بيخلص و لا كل المشاكل بتتحل . و الطبطبه هنا ليها اشكال كتير أما بفرحتك بنجاح ولادك او نجاحك في شغلك او خطوه كنت بتسعي ليها و ربنا حققهالك بعد صبر و تعب و مجهود و احيانا بتيجي علي شكل كلمة حلوة أو تقدير من ناس حواليك .. طب انا بقولك الكلام ده كله ليه ؟ كلامي النهارده موجه ليا و ليكم افرحوا يا جماعه و عيشوا اللحظه مهما كان الحمل تقيل علي كتافك اوعوا تأجلوا فرحتكم و تقولوا حفرح بس لما كذا كمان يخلص ... خد هدية ربنا ليك و اشكره عليها و افرح بيها متخلوش المشاكل و الهموم الي مبتخلصش تنسينا الفرحة و الراحة و الضحكة لأن زي ما الفرحة مؤقته فالحزن و المشاكل كمان مؤقته فدوام الحال من المحال .. دوروا علي الفرحة مهما كانت صغيره و بردوا بيها قلوبكم و اتفألوا خير بالي جاي حتي لو شايل هموم الدنيا خليك متاكد ان ربنا دائما بيحلها لأنك ( انت تريد و انا اريد و الله يفعل ما يريد) بس متنساش حاجة مهمه !! دائما اعمل الي عليك و اتاكد بانك عملته صح و سيب الباقي علي ربنا لانه هو الكريم و دائما الرزاق و طول ما انت عايش خلي عندك هدف و اخلق من كل دقيقه في يومك قيمه و اتاكد ان مش كل الي انت عاوزه بيكون خير ليك فمتزعلش إذا اتمنيت حاجة و منولتهاش لان ربنا هو ادري بالخير ليك .. اشتغل على نفسك و متربطش فشلك بظروف لان الطموح عمره ما ارتبط بسن و لا بظروف انت ممكن تلاقي شاب عنده ٢٠ سنه حقق نجاح في حياته محققوش راجل عنده ٦٠ سنه لان الفرق بينهم طموح و ممكن تلاقي ست بعد الستين حققت نجاح في اخر سنواتها الخمسينية محققتوش غيرها اصغر منها بعشرات السنين لنفس السبب ... مقاييس النجاح و الفشل واحدة و أساسها الهدف و الطموح .. دور علي الفرحة تجيلك و عيش لحظتها و اعمل الي عليك و ارمي حمولك علي الله و متنسوش ان الافراح لا تأتي فرادي و ليست المصائب .. فقط تفألوا بالخير تجدوه .