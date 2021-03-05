ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

داليا السواح تكتب: كلام من القلب

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:20 م
صدى البلد
Advertisements

مقال النهارده مختلف   بعيد عن السياسه و الاقتصاد   بس هو كلام طالع من القلب .. حسيت اني جوايا كلام كتير عاوزة أقوله وأكتبه خلاصة حياة و عصارة تجارب مرت علينا كلنا . 
 مين فينا حياته ماشية زي ما هو راسم لها بالمللي؟ مين فينا حياته خاليه من المشاكل و الضغط و الالتزام ؟ مين فينا أيامه كلها فرح و نجاح  جاينله علي الجاهز مسبقهومش الف وقعه و تعب ؟ مليون سؤال لو سألتهولك حتقولي مفيش و حترد تقولي الناس كلها تعبانه و شقيانه و مفيش بيت خالي من المشاكل و الأزمات ... الغالبية العظمي مننا  و ان مكنش كلنا عايشين حياتهم في ضغوط مستمرة ضغط خوف علي الولاد و مستقبلهم و لو انت موظف حتبقي قلقان علي استمرارك دائما في وظيفتك و لا انت صاحب عمل حتبقي قلقان علي التزامات ناسك و التزامات شغلك و لو انت طالب فانت قلقان علي نتيجتك و لا انتي ام فانتي قلقانه علي ولادك و لو بتشتغلي فانتي قلقانه انك متقصريش في حق بيتك و لا انت اب فانا عاوز تضمن مستقبل ولادك .ضيف عليهم الي عندوا مريض غالي عليه و خايف من فقده او الي محطوط في ضيقه ماليه ... لو قعدنا كتبنا أسباب القلق عمرنا ما حنخلصها  مش قلت لك مفيش حد مستريح دائما عايشين في قلق و  متوترين دائما عاوزين نطمن بس  لو دورت على مدار حياتك حتلاقي دائما في عز قلقك بتلاقي ربنا بيطبطب عليك بخبر حلو يخليك في لحظه تنسي ضغوط حياتك و مشاكلها و تبقي كتير ذي الطفل الي مش عارف ينام من كتر الفرحة بس في كتير مننا يرجع و يفكر بعد ما يطير من الفرح هو ليه فرحتي دائما مكسوره ؟ ليه دائما مش عارف افضل فرحان عشان جوايا قلق علي حاجات كتير متعلقة ؟ بس خليني افاجئك و اقولك ان طريقه سؤالك غلط لان الحقيقه انت فرحتك مش دائما مكسوره عشان قلقان و مشاكلك مبتخلصش و لكن اسمها ربنا كل فتره والتانيه بيهون عليك و يخفف قلقك بطبطبه بسيطه تفصلك و تديك الطاقة الي تقدر تكمل بيها حياتك .. اصل الكبت يولد الانفجار وأنت لو طول الوقت عمال تكبت وتشيل هم الدنيا فأحب اطمنك وأقولك أن عمر هم الدنيا ما بيخلص و لا كل المشاكل بتتحل . و الطبطبه هنا ليها اشكال كتير أما بفرحتك بنجاح ولادك او نجاحك في شغلك او خطوه كنت بتسعي ليها و ربنا حققهالك بعد صبر و تعب و مجهود و احيانا بتيجي علي شكل كلمة حلوة أو تقدير من ناس حواليك .. طب انا بقولك الكلام ده كله ليه ؟ كلامي النهارده موجه ليا و ليكم افرحوا يا جماعه و عيشوا اللحظه مهما كان الحمل تقيل علي كتافك اوعوا تأجلوا فرحتكم و تقولوا حفرح بس لما كذا كمان يخلص ... خد هدية ربنا ليك و اشكره عليها و افرح بيها متخلوش المشاكل و الهموم الي مبتخلصش تنسينا الفرحة و الراحة و الضحكة لأن زي ما الفرحة مؤقته فالحزن و المشاكل كمان مؤقته فدوام  الحال من المحال .. دوروا علي الفرحة مهما كانت صغيره و بردوا بيها قلوبكم و اتفألوا خير بالي جاي حتي لو شايل هموم الدنيا خليك متاكد ان ربنا دائما بيحلها لأنك ( انت تريد و انا اريد و الله يفعل ما يريد) بس متنساش حاجة مهمه !! دائما اعمل الي عليك و اتاكد بانك عملته صح و سيب الباقي علي ربنا لانه هو الكريم و دائما الرزاق و طول ما انت عايش خلي عندك هدف و اخلق من كل دقيقه في يومك قيمه و اتاكد ان مش كل الي انت عاوزه بيكون خير ليك فمتزعلش إذا اتمنيت حاجة و منولتهاش لان ربنا هو ادري بالخير ليك .. اشتغل على نفسك و متربطش فشلك بظروف  لان الطموح عمره ما ارتبط بسن و لا بظروف انت ممكن تلاقي شاب عنده ٢٠ سنه حقق نجاح في حياته محققوش راجل عنده ٦٠ سنه لان الفرق بينهم طموح و ممكن تلاقي ست بعد الستين حققت نجاح في اخر سنواتها الخمسينية محققتوش غيرها اصغر منها بعشرات السنين لنفس السبب ... مقاييس النجاح و الفشل واحدة و أساسها الهدف و الطموح .. دور علي الفرحة تجيلك و عيش لحظتها و اعمل الي عليك و ارمي حمولك علي الله و متنسوش ان الافراح لا تأتي فرادي و ليست المصائب .. فقط تفألوا بالخير تجدوه .
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان فوق الركبة .. ريهام أيمن تثير الجدل بأنوثتها

جمبسوت جرئ.. عبير صبرى تنشر صورة جديدة برفقة زوجها

توب مكشوف البطن.. جوهرة تثير الجدل بأنوثتها