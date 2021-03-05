ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

خبراء السيارات يحذرون من ضعف ضغط الإطار

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:00 م
إطارات السيارات
إطارات السيارات
Advertisements
أماني نوار

قامت الهيئة الالمانية بتحذير قائدي السيارات من أنخفاض ضغط هواء الإطارات عن القيم المطلوبة ، وذلك بمعدل 0.5 بار لأن ذلك يتسبب في زيادة استهلاك الوقود بشكل ملحوظ ، كما أنه ينطوى على مخاطر تهدد السلامة أثناء القيادة بسرعة عالية .


كما أضاف خبراء الهيئة الألمانية أن زيادة قيمة الضغط بحوالي 0.2 إلى 0.3 بار عن القيمة المحددة لن يضر أبدا في شي ،وحذرت الشركة المنتجة من هذا ، بأن الزيادة عن ذلك ليست جيدة أيضا والسبب التأثير السلبي على سلوك القيادة بالتأكيد .


وينصح الخبراء بضرورة فحص الضغط دائما على الإطارات الباردة ، وذلك لأن معلومات الشركة المنتجة ، وذلك حول ضغط الهواء الصحيح وينطبق على الإطارات الباردة ، وذلك بأن الإطارات تسخن حتى في الرحلات .

كما يمكن العثور على قيم ضغط الهواء الصحيح لحالة الحمولة الخاصة ،بالسيارة في دليل التشغيل أو الملصقات داخل غطاء فتحة تعبئة الوقود على سبيل المثال ، كما يتعين ضرورة مراعاة اختلاف القيم باختلاف ابعاد الإطار،ونصح الخبراء السيارات بضرورة فحص الإطارات قبل السير خاصة على الطرق السريعة ، والتأكد من الضغط المناسب للإطارات .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

احذر من انخفاض ضغط هواء الإطارات في السيارة

هل يؤثر انخفاض ضغط الهواء في الإطارات على استهلاك البنزين

كيفية المحافظة على إطارات السيارات لأطول فترة ممكنة

لو اشتريت عربية جديدة.. اتبع هذه النصائح

انخفاض ضغط هواء الإطارات مفيد للسيارة أم ضار؟.. وعلاقته باستهلاك البنزين

أشياء يجهلها أصحاب السيارات تتلف محركها

ترشيحاتنا

تفاصيل صدام الــ3 دقائق بين موسيماني وكهربا .. وموقف اللاعب من البقاء بالأهلي

شاهد | فيديوهات رقص جديدة من حفل زفاف دينا داش

مجدي الجلاد يخضع لجراحتين دقيقتين هذا الأسبوع

قصة غريبة .. فتاة تكتشف سرًا صادمًا عن حياتها بعد 18 عامًا .. فيديو

وقف رحلات الطيران بين القاهرة وكازابلانكا من اليوم

تطورات الحالة الصحية لـ رضا عبدالعال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان فوق الركبة .. ريهام أيمن تثير الجدل بأنوثتها

جمبسوت جرئ.. عبير صبرى تنشر صورة جديدة برفقة زوجها

توب مكشوف البطن.. جوهرة تثير الجدل بأنوثتها