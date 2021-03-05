خبراء السيارات يحذرون من ضعف ضغط الإطار

قامت الهيئة الالمانية بتحذير قائدي السيارات من أنخفاض ضغط هواء الإطارات عن القيم المطلوبة ، وذلك بمعدل 0.5 بار لأن ذلك يتسبب في زيادة استهلاك الوقود بشكل ملحوظ ، كما أنه ينطوى على مخاطر تهدد السلامة أثناء القيادة بسرعة عالية .





كما أضاف خبراء الهيئة الألمانية أن زيادة قيمة الضغط بحوالي 0.2 إلى 0.3 بار عن القيمة المحددة لن يضر أبدا في شي ،وحذرت الشركة المنتجة من هذا ، بأن الزيادة عن ذلك ليست جيدة أيضا والسبب التأثير السلبي على سلوك القيادة بالتأكيد .وينصح الخبراء بضرورة فحص الضغط دائما على الإطارات الباردة ، وذلك لأن معلومات الشركة المنتجة ، وذلك حول ضغط الهواء الصحيح وينطبق على الإطارات الباردة ، وذلك بأن الإطارات تسخن حتى في الرحلات .كما يمكن العثور على قيم ضغط الهواء الصحيح لحالة الحمولة الخاصة ،بالسيارة في دليل التشغيل أو الملصقات داخل غطاء فتحة تعبئة الوقود على سبيل المثال ، كما يتعين ضرورة مراعاة اختلاف القيم باختلاف ابعاد الإطار،ونصح الخبراء السيارات بضرورة فحص الإطارات قبل السير خاصة على الطرق السريعة ، والتأكد من الضغط المناسب للإطارات .