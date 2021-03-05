خبراء السيارات يحذرون من ضعف ضغط الإطار

قامت الهيئة الالمانية بتحذير قائدي السيارات من أنخفاض ضغط هواء الإطارات عن القيم المطلوبة ، وذلك بمعدل 0.5 بار لأن ذلك يتسبب في زيادة استهلاك الوقود بشكل ملحوظ ، كما أنه ينطوى على مخاطر تهدد السلامة أثناء القيادة بسرعة عالية .
كما أضاف خبراء الهيئة الألمانية أن زيادة قيمة الضغط بحوالي 0.2 إلى 0.3 بار عن القيمة المحددة لن يضر أبدا في شي ،وحذرت الشركة المنتجة من هذا ، بأن الزيادة عن ذلك ليست جيدة أيضا والسبب التأثير السلبي على سلوك القيادة بالتأكيد .
وينصح الخبراء بضرورة فحص الضغط دائما على الإطارات الباردة ، وذلك لأن معلومات الشركة المنتجة ، وذلك حول ضغط الهواء الصحيح وينطبق على الإطارات الباردة ، وذلك بأن الإطارات تسخن حتى في الرحلات .
كما يمكن العثور على قيم ضغط الهواء الصحيح لحالة الحمولة الخاصة ،بالسيارة في دليل التشغيل أو الملصقات داخل غطاء فتحة تعبئة الوقود على سبيل المثال ، كما يتعين ضرورة مراعاة اختلاف القيم باختلاف ابعاد الإطار،ونصح الخبراء السيارات بضرورة فحص الإطارات قبل السير خاصة على الطرق السريعة ، والتأكد من الضغط المناسب للإطارات .