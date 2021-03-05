ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بشعر ويفي.. ديميت أوزديمير تتألق بإطلالة كاجوال

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:19 م
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
Advertisements
آية التيجي
نشرت الممثلة التركية ديميت أوزديمر، بطلة مسلسل "منزلي" صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة وساحرة، وهو ما عبر عنه متابعوها عبر التعليقات.

ارتدت ديميت أوزديمير،  قميص باللون الأبيض بأزرار من المنتصف بأكمام طويلة، وعليه بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح، وهو ما أبرز أناقة ورقة إطلالتها.


قامت ديميت اوزديمير بترك شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بـ تسريحة الويفي الناعمة، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة.

أبرزت ديميت اوزديمير إطلالتها بوضع الماكياج؛ واختارت أن تبرز جمال عينيها بالآي لاينر والماسكرا، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بارتداء قلادة ناعمة باللون الذهبي وقرطين ناعمين باللون الأبيض، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.

ديميت أوزديمير  Demet Özdemir)‏ ممثلة تليفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992 في بلدة بمحافظة جوجة إيلي في مدينة كوجالي في تركيا، واشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل "رائحة الفراولة" بدور أسيل.

وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، وبدأت ديميت أوزديمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.

وظهرت ديميت أوزديمير على الشاشات لأول مرة كعارضة في إحدى كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية، وكممثلة بدأت تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كل من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.

وتعتبر ديميت أوزديمير هي الابنة الصغرى لعائلتها، حيث إن لها ثلاث فتيات أكبر منها، ومنذ أن انفصل والداها انتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في إسطنبول.

وعرفت أوزديمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، والتي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوغ والنجمة فرح زينب عبد الله.

وفي السينما أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"؛ حيث اعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت أوزديمير الفنية هي قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" التي قامت ببطولته بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وقد حقق ذلك المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في اكساب ديميت أوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بإكسسورات لافتة.. ديميت اوزديمير تشارك متابعيها أحدث إطلالتها

بدون مكياج.. ديميت أوزديمير بإطلالة ناعمة تشارك متابعيها

بفستان قصير.. ديميت اوزديمير تتألق بصورة سيلفي ساحرة

بالآيس كاب.. ديميت أوزديمير تتألق بإطلالة شتوية

بإطلالة ناعمة.. ديميت اوزديمير تبرز أنوثتها على إنستجرام

بإطلالة شتوية.. ديميت اوزديمير تتألق في اخر ظهور لها

ترشيحاتنا

19 لاعبًا .. تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

غنى 10 ساعات متواصلة.. شائعة وفاة صباح فخري تضرب السوشيال ميديا

إعادة محاكمة.. قرار مفاجئ من فرنسا بشأن اتهام سعد لمجرد بالاغتصاب

جريمة بشعة| أم تقتل ابنها للهروب مع عشيقها.. ورد فعل صادم من زوجها

بعد نفي الحكومة.. 5 آلاف جنيه لترخيص آلة رفع المياه بقانون الري الجديد

نجم فيتا كلوب لـ صدى البلد: أعرف ثنائي الأهلي جيدا.. وهذا هدفنا من مواجهة الغد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جذاب.. بوسي شلبي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

ماكياج لافت .. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

فستان فوق الركبة .. ريهام أيمن تثير الجدل بأنوثتها