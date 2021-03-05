ضبط 3.5 كيلو إستروكس بحوزة سيدة بالقاهرة

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم وبحوزتها كمية من نبات الإستروكس المخدر وزنت 3.5 كيلوجرام – ميزان حساس – مبلغ مالى – هاتف محمول أثناء تواجدها بالمنطقة محل سكنها.





بمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ من متحصلات البيع ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائها ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



