ضبط 3.5 كيلو إستروكس بحوزة سيدة بالقاهرة

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم وبحوزتها كمية من نبات الإستروكس المخدر وزنت 3.5 كيلوجرام – ميزان حساس – مبلغ مالى – هاتف محمول أثناء تواجدها بالمنطقة محل سكنها.
بمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ من متحصلات البيع ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائها ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.