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حوادث

ضبط 3.5 كيلو إستروكس بحوزة سيدة بالقاهرة

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:20 م
استروكس
استروكس
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كتب محمد صبري
 تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم وبحوزتها كمية من نبات الإستروكس المخدر وزنت 3.5 كيلوجرام – ميزان حساس – مبلغ مالى – هاتف محمول أثناء تواجدها بالمنطقة محل سكنها.

بمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ من متحصلات البيع ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائها ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

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