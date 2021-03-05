ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قرارات جديدة .. تونس تتخذ إجراءات عاجلة بشأن فيروس كورونا في البلاد

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:25 م
كورونا في تونس
كورونا في تونس
Advertisements
محمود نوفل
اتخذت السلطات التونسية قرارات عاجلة بشأن فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المشددة التي كانت قد فرصتها السلطات من قبل. 

وبدوره أفاد  المتحدث  الرسمي باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية بالسماح بالتنقل بين المحافظات مع غلق المناطق التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا.

كما بين المتحدث الرسمي التونسي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أنه تقرّر تخفيف ساعات حظر التجوال من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا، بديلا عن الثامنة ليلا الي الخامسة صباحا.

وأوضح نصاف بن علية انه تقرر تمديد عمل المقاهي والمطاعم إلى الساعة العاشرة ليلا بديلا عن الرابعة بعد الظهر مع التقيد بالبروتوكول الصحي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد فرض الإغلاق العام.. تحذير شديد اللهجة من الداخلية التونسية للمواطنين

تونس تعلن تمديد الحجر الصحي 3 أسابيع إضافية

تونس تعلن موعد وصول لقاح كورونا

للمواطنين والمقيمين.. نداء عاجل من الداخلية القطرية بشأن كورونا

أبرزها حظر التجوال.. تونس تمدد العمل بالإجراءات المشددة حتى 7 مارس

الجزائر.. قرارات عاجلة بشأن كورونا والحجر الصحي.. والسلطات تفتح المساجد

ترشيحاتنا

من الفئات المستحقة.. وزيرة الصحة: تطعيم 1141 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا فى اليوم الأول

بفستان مجسم.. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

في ذكرى ميلاد سامية جمال.. قصة محاولة انتحار رشدي أباظة بسببها

بعد نفي الحكومة.. 5 آلاف جنيه لترخيص آلة رفع المياه بقانون الري الجديد

بشرى.. رفع الحظر عن تصدير البطاطس المصرية إلى السوق الروسية

سيناريوهات الإقصاء للأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان فوق الركبة .. ريهام أيمن تثير الجدل بأنوثتها

جمبسوت جرئ.. عبير صبرى تنشر صورة جديدة برفقة زوجها

توب مكشوف البطن.. جوهرة تثير الجدل بأنوثتها