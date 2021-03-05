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رياضة

محمد صلاح ينافس رياض محرز على جائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:31 م
صدى البلد
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محمد السعيد
أعلن الحساب الرسمي لرابطة البريمرليج عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، عن قائمة  المرشحين، للفوز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي، عن شهر فبراير الماضي.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي عن شهر فبراير،  تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، حيث ينافس كلا من الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، وتاكومي مينامينو ووارد براوز ( ساوثهامبتون) ، وبرونو فيرنانديز ( مانشستر يونايتد) وجوان فيليب ( كريستال بالا)، ومات لوتون ( بيرنلي).

يذكر أن محمد صلاح فاز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي، عن شهر فبراير الماضي.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، بفارق هدفين عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.
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