ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. مصابو كورونا بحاجة لجرعة ثالثة من اللقاح في هذه الحالة.. وعصير قمر الدين يقوي الأسنان والعظام للحامل

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:12 م
نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة
Advertisements
آية التيجي
نشر موقع «صدى البلد» اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

الصحة 


فقدان الوزن مهمة شاقة ويتطلب الأمر الكثير من العمل الجاد والتحكم في النفس والالتزام والتصميم لتحقيق المهمة الصعبة وتوجد أنواع أنظمة غذائية عديدة  ريجيم لـ انقاص الوزن؛ حيث يساعد ريجيم الخيار على إنقاص الوزن على المدى القصير عن طريق الحد من تناول السعرات الحرارية.


أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لألم المعدة هو زيادة الحموضة في المعدة ويمكن أن يتفاوت من ألم خفيف إلى إحساس شديد بالخفقان في منطقة الجزء العلوي من المعدة .

ووفقا لما جاء في موقع " timesofindia" تشمل الأسباب الرئيسية وراء آلام المعدة تناول الوجبات بوتيرة سريعة ، وتناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية والأطعمة الزيتية السريعة ، وتناول أطباق تحتوي على مستويات مرتفعة من النشا والألياف غير القابلة للذوبان ، فضلًا عن اختلال التوازن في ميكروبيوم الأمعاء الصحي ، مما يساعد في الهضم.


أفادت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في معهد Istituti Fisioterapici Ospitalieri للعلاجات الطبيعية في روما، ان هناك رابط بين مؤشر كتلة الجسم والاستجابة للقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن المصابين بالسمنة قد يكونون بحاجة إلى جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد ، وذلك بحسب ما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


أصيب العديد من الأشخاص بـ فيروس كورونا، ولكن البعض لا يفضل الذهاب إلى المستشفى، والحرص على تناول الأدوية التي تساعد على الشفاء، والبقاء في المنزل بجانب أسرته؛ حيث ان  هناك طرق تساعدك على تعقيم المنزل، والحفاظ على صحة أسرتك.


يعتقد كثيرون أن المال ليس أهم شئ وأن هناك اشياء اهم بكثير ولكن البعض له وجهة نظر اخرى وهذا ما كشفته دراسة حديثة أعدها باحثون من الولايات المتحدة وسنغافورة، فكانت النتيجة التى توصلوا إليها هي أن المال أهم شئ.

المرأة 


هناك العديد من فوائد عصير قمر الدين للحامل، حيث إنه من أهم فوائد قمر الدين أنه يحتوي على أشهر مصادر عنصر الكالسيوم، لذا ينصح بتناول كوب واحد منه يوميًّا، لما له من دورٍ مهمٍ في تقوية العظام والأسنان والوقاية من هشاشة العظام التي قد تتعرض لها الحامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أدوية حموضة المعدة.. بالمضادات الحيوية والطرق الطبيعية

فوائد لا تتوقعها لـ الليمون المخلل.. دراسة جديدة تكشف التفاصيل

قمر الدين للحامل.. فوائد وأضرار

يحارب الكوليسترول.. نوع مهمل من الخضراوات الورقية يمنحك الفوائد الصحية

فوائد عصير قمر الدين للحامل.. تقوية العظام والأسنان أبرزها

دراسة: هؤلاء بحاجة إلى جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا

ترشيحاتنا

المصرية للتخطيط : الاستخدام الحالي لـ مجمع التحرير أساء لقيمة الميدان.. فيديو

انخفاض أسعار الذهب .. التطنيش حيل الجواهرجية لعدم البيع بخسارة

مدينة عربية تعلق الصلاة في المساجد لمواجهة كورونا

تطورات حادث مقتل مصري وإصابة ابن خاله فى السعودية

تعديل جديد على قانون لمسة اليد لـ كرة القدم

10 صور من حادث الكريمات .. مصرع وإصابة 23 شخصًا في تصادم سيارة نقل بـ ميكروباص

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ الحامل .. 3 أطعمة يجب تناولها لصحة طفلك

بعد وصولها مصر .. أسعار فئات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد .. صور

الكمامة وحدها لا تكفي.. أطعمة يجب تناولها يوميا لتجنب الإصابة بـ كورونا