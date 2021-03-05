نشرة المرأة والصحة.. مصابو كورونا بحاجة لجرعة ثالثة من اللقاح في هذه الحالة.. وعصير قمر الدين يقوي الأسنان والعظام للحامل

نشر موقع «صدى البلد» اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
الصحة
فقدان الوزن مهمة شاقة ويتطلب الأمر الكثير من العمل الجاد والتحكم في النفس والالتزام والتصميم لتحقيق المهمة الصعبة وتوجد أنواع أنظمة غذائية عديدة ريجيم لـ انقاص الوزن؛ حيث يساعد ريجيم الخيار على إنقاص الوزن على المدى القصير عن طريق الحد من تناول السعرات الحرارية.
أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لألم المعدة هو زيادة الحموضة في المعدة ويمكن أن يتفاوت من ألم خفيف إلى إحساس شديد بالخفقان في منطقة الجزء العلوي من المعدة .
ووفقا لما جاء في موقع " timesofindia" تشمل الأسباب الرئيسية وراء آلام المعدة تناول الوجبات بوتيرة سريعة ، وتناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية والأطعمة الزيتية السريعة ، وتناول أطباق تحتوي على مستويات مرتفعة من النشا والألياف غير القابلة للذوبان ، فضلًا عن اختلال التوازن في ميكروبيوم الأمعاء الصحي ، مما يساعد في الهضم.
أفادت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في معهد Istituti Fisioterapici Ospitalieri للعلاجات الطبيعية في روما، ان هناك رابط بين مؤشر كتلة الجسم والاستجابة للقاح ضد فيروس كورونا المستجد.
وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن المصابين بالسمنة قد يكونون بحاجة إلى جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد ، وذلك بحسب ما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
أصيب العديد من الأشخاص بـ فيروس كورونا، ولكن البعض لا يفضل الذهاب إلى المستشفى، والحرص على تناول الأدوية التي تساعد على الشفاء، والبقاء في المنزل بجانب أسرته؛ حيث ان هناك طرق تساعدك على تعقيم المنزل، والحفاظ على صحة أسرتك.
يعتقد كثيرون أن المال ليس أهم شئ وأن هناك اشياء اهم بكثير ولكن البعض له وجهة نظر اخرى وهذا ما كشفته دراسة حديثة أعدها باحثون من الولايات المتحدة وسنغافورة، فكانت النتيجة التى توصلوا إليها هي أن المال أهم شئ.
المرأة
هناك العديد من فوائد عصير قمر الدين للحامل، حيث إنه من أهم فوائد قمر الدين أنه يحتوي على أشهر مصادر عنصر الكالسيوم، لذا ينصح بتناول كوب واحد منه يوميًّا، لما له من دورٍ مهمٍ في تقوية العظام والأسنان والوقاية من هشاشة العظام التي قد تتعرض لها الحامل.