نشرة المرأة والصحة.. مصابو كورونا بحاجة لجرعة ثالثة من اللقاح في هذه الحالة.. وعصير قمر الدين يقوي الأسنان والعظام للحامل

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لألم المعدة هو زيادة الحموضة في المعدة ويمكن أن يتفاوت من ألم خفيف إلى إحساس شديد بالخفقان في منطقة الجزء العلوي من المعدة .





ووفقا لما جاء في موقع " timesofindia " تشمل الأسباب الرئيسية وراء آلام المعدة تناول الوجبات بوتيرة سريعة ، وتناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية والأطعمة الزيتية السريعة ، وتناول أطباق تحتوي على مستويات مرتفعة من النشا والألياف غير القابلة للذوبان ، فضلًا عن اختلال التوازن في ميكروبيوم الأمعاء الصحي ، مما يساعد في الهضم.







