إنجلترا تواجه اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

ما زالت الدراسات العلمية مستمرة على مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث حدد العلماء 16 حالة إصابة بنوع جديد آخر لأحدث سلالة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، صنفت هيئة الصحة العامة في إنجلترا هذه السلالة على أنها متغير جديد للمرض قيد التحقيق، مما يعني أنه مدرج في قائمة المراقبة الخاصة، ولكن حتى الآن لا تعد مثيرة للقلق.





وبحسب الدراسة فإن هذه السلالة لديها طفرة مشتركة مع السلالات في جنوب أفريقيا والبرازيل، ويعتقد الخبراء أن هذا التغيير قد يساعد الفيروس في جعل المناعة أكثر مقاومة للأمراض والعدوى السابقة.





وتم تحديد الحالات للإصابة لأول مرة في 15 فبراير من قبل نظام المراقبة المتنوع في المملكة المتحدة، ويعتقد الخبراء أنه نشأ في المملكة المتحدة، وتم تتبع جميع الأفراد الـ 16 الذين ثبتت إصابتهم، ومخالطيهم، ونصحهم بالعزل.





وقال العلماء إن الحالات انتشرت جغرافيًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ولكن من المتوقع أن الحالات لن تصل إلى نفس وضع تفشي المرض في البرازيل، برغم أن المملكة المتحدة بها حتى الآن 8 سلالات مختلفة لفيروس كورونا.





وتستمر جهود العلماء أيضا في اتجاه ىخر وهو محاولة تعقب الإصابة الأولى بالسلالات الجديدة، وتم البحث في 379 أسرة ف يجنوب إنجلترا حتى الآن، من خلال التواصل معهم لغجراء فحص كوفيد-19 حتى لو لم يكن لديهم أعراض واضحة.





ومن المتوقع أن سلالات الفيروس سـ تستمر في التغيير، حيث تتحور جميع الفيروسات لأنها تصنع نسخًا جديدة من نفسها لتنتشر، ولكن هذه التغييرات ستؤثر على مدى فعالية اللقاحات التي يتم العمل على تطويرها حاليا.