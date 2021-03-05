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برلمان

بعد واقعة العزيزية.. أول تحرك برلماني لتغليظ عقوبة إلقاء القمامة في الترع

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:03 م
ترعة العزيزية
ترعة العزيزية
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سماح أنور
قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن مشروع تبطين الترع من أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة ضمن إستراتيجية ترشيد الموارد المائية بما يعزز من مستوي الإكتفاء من الأمن المائي بهدف الحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة.

طالب " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة تغليظ عقوبة إلقاء المخلفات في المجاري المائية ولا سيما الترع التي يتم تطبينها بالوقت الحالي، لافتة إلي إنه يجب علي المواطنين احترام التشريعات المعنية بموارد الدولة والتي غرضها الأول حماية وسلامة المواطن.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أنه تم الإنتهاء من تبطين 1100 كم من الترع ضمن المشروع القومي وذلك كمرحلة أولي ومن المستهدف الإنتهاء من 22000 كم كما تم وضع الخطة التنموية من قبل القيادة السياسية.

وتابع النائب، نولي إهتمام كبير لدعم القطاع الزراعي وأبرز المشكلات القائمة التي تتبعه ويجب تقدير جهود الدولة، فخطة تبطين الترع وحدها كلفت الدولة 70 مليار جنيه.

جاء ذلك بعد أن تداولت صور لانتشار المخلفات والقمامة فى ترعة الجيزاوية بقرية العزيزية بمركز البدرشين بالجيزة بعد دخولها فى مشروع تبطين الترع ضمن مبادرة حياة كريمة.
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