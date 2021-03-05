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محافظات

توقيع الكشف الطبى على 1400 مواطن بالمجان فى دمياط

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:27 م
توقيع الكشف الطبى
توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٤٠٠ مواطن بدمياط
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زينب الزغبي
نفذت مديرية الصحة بدمياط برئاسة وكيل وزارة الصحة الدكتور السيد عبد الجواد قافلة طبية شاملة بقرية كفر المنازلة التابعة لمركز كفرسعد وذلك خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.

جاءت القافلة ، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، و استكمالا لسلسلة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق.

تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية تم إمدادها بجميع الأدوية الخاصة بالتعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل وزارةالصحة أنه قد تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٤٠٠ مواطن ، وتحويل عدد ٤٤ حالات من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات فضلا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.



توقيع الكشف الطبى على 1400 مواطن بالمجان فى دمياط
توقيع الكشف الطبى على 1400 مواطن بالمجان فى دمياط
توقيع الكشف الطبى على 1400 مواطن بالمجان فى دمياط
توقيع الكشف الطبى على 1400 مواطن بالمجان فى دمياط
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