توقيع الكشف الطبى على 1400 مواطن بالمجان فى دمياط





جاءت القافلة ، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، و استكمالا لسلسلة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق.





تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية تم إمدادها بجميع الأدوية الخاصة بالتعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





وأوضح وكيل وزارةالصحة أنه قد تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٤٠٠ مواطن ، وتحويل عدد ٤٤ حالات من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات فضلا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.











