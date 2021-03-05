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مرأة

جاكيت مربعات.. مريم أوزرلي بإطلالة عصرية في آخر جلسة تصوير

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:13 م
مريم اوزرلي
مريم اوزرلي
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آية التيجي
شاركت الممثلة التركية مريم أوزرلي جمهورها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة غريبة وعصرية، وهو ما عبر عنه متابعوها في التعليقات.


وظهرت مريم أوزرلي خلال جلسة التصوير  وهي ترتدي توب باللون الأسود وبنطال جينز بنفس اللون، واختارت عليهم جاكيت بأكمام طويلة باللون الابيض والاسود مربعات ومزين بالورود من على الأكتاف ، وحذاء باللون البيج ، وهو ما أعطاها إطلالة عصرية مختلفة.

وتركت مريم اوزرلي خصلات شعرها الذهبية منسدلة على كتفيها بطريقة عشوائية وبسيطة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وأبرزت مريم اوزرلي إطلالتها بوضع  لمسات من المكياج؛ حيث اكتفت بوضع اللون الروز كأحمر شفاه، مع إبراز جمال عينيها بالماسكرا.

ولم تتكلف مريم اوزرلي في ارتداء إكسسوارات لافتة؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وطفولية.

مريم أوزرلي، ولدت في ألمانيا عام 1983، إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم حريم السلطان، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.

الوجه الآخر للسلطانة
الفنانة التي قدمت خلال مسيرتها الفنية 4 أفلام و3 مسلسلات، حققت بأحدها شهرة كبيرة، و نجاحا واسعا وهو مسلسل «حريم السلطان»، حلت ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والذي كشفت خلاله عن العديد من الجوانب في شخصيتها وحياتها، دون أن تتجمل في الوقت الذي تحاول العديد من الفنانات إظهار صورتهن على أكمل وجه.

تحلم بالعيش في بلد عربي

رغم عيشها ما بين ألمانيا وتركيا، إلا أن الفنانة التركية عبرت عن رغبتها في الانتقال والعيش في إحدى البلدان العربية، مقررة أنها تسعى للعيش ما بين القاهرة ودبي وبيروت، لما تتميز به العواصم العربية من جمال، وفي ظل ما حققته من شعبية كبيرة بين المشاهدين في الوطن العربي بعد دورها التاريخي في مسلسل «حريم السلطان».

الوجه الآخر للسلطانة

تحب الأكل
في الوقت الذي تتظاهر الكثير من الفنانات بعدم رغبتهن في الأكل، خاصة على الهواء وفي الأماكن العامة، ظهرت الفنانة «مريم أوزرلي» وهى تتناول الوجبات المصرية على الهواء خلال البرنامج، حتى أنها عبرت عن عشقها للأكل، وتناولت الحمام المصري والمحشي وعددا من الأكلات المصرية، وعبرت عن سعادتها بالأكل المصري ورغبتها بالأكل أكثر مما أكلت، قائلة: "الفستان خلاص بقى ضيق عليا.. وعايزه آكل تاني ومش عارفة".
الوجه الآخر للسلطانة

تهوى الكركبة

ورغم كونها واحدة من أشهر النجمات الجميلات، إلا أن ذلك لم يمنعها من الاعتراف بأنها تحب "الكركبة" وتأكل بأصابعها خلال تواجدها في بيتها، دون أن تلتزم بقواعد الإتيكيت كما يدعى العديد من الفنانات، حيث قالت: "بحب وانا قاعدة في البيت بتفرج على التليفزيون الدنيا تبقى مكركبة حواليا.. فيه أكل كتير في كل مكان وحاجات ملهاش لازمة".

أم غير مثالية

الفنانة التي قدمت دور السلطانة ولها العديد من الجواري والخدم في مسلسل «حريم السلطان»، وصفت نفسها بالأم غير المثالية لكونها تأكل بأصابعها وتحب الكركبة، قائلة "بنتي لما بتلاقيني بأكل بأصابعي بحس أنها بتقول عليا أم غير مثالية".

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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