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أخبار العالم

لليوم الثاني .. تونس تفكك خلية إرهابية في مدينة واحدة

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:09 م
الأمن التونسي
الأمن التونسي
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محمود نوفل
نجحت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدينة سوسة التونسية ، اليوم الجمعة، في تفكيك خلية تكفيرية تنشط بمنطقة القلعة الصغرى إثر عملية إستخباراتية.

وبحسب موقع قناة نسمة التونسي؛ أصدرت النيابة العامة التونسية قرارا بالتحفظ علي 3 متهمين حيث ينحدرون من ولايتي القصرين وسيدي بوزيد وتتراوح أعمارهم بين 22 و 27 عاما.

كانت مصادر أمنية أعلنت تمكن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة امس الخميس من تفكيك خلية تكفيرية داخل البلاد. 

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للانباء عن عن المصادر أن تلك العملية الأمنية الناجحة جاءت بعد عمل استخباراتي ووضع كمين محكم مما مكن السلطات الكشف عن تلك الخلية قبل القيام بأعمال إرهابية في البلاد. 

وبدوره؛ اصدر النائب العام التونسي قرارا بالتحفظ علي 3 من المتهمين  واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.

وشار الي انه تم الكشف عن تلك الخلية الارهابية التكفيرية وتفكيكها في منطقة اصيلي احدى ولايات الوسط الغربي بتونس. 
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