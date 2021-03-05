المطربة أمينة: بحب أدخل المطبخ وأعشق المسقعة

قالت المطربة الشعبية أمينة، أنها تحب المطبخ للغاية وتحب الأكل وخاصة المسقعة، لكنها ليست جيدة فى عمل الحلويات.
وأضافت أمينة خلال حوارها مع برنامج "أنا وأختي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم أسما وهبة، أنها تحب الأكل المغربي والهندي، بالرغم من عدم سفرها للهند.
وقالت أمينة إنها في بداية مشوارها الفنى، كانت تتجه التمثيل وليس الغناء، موضحة أن الفنانة مى كساب من أقرب أصدقائها.
وأضافت أمينة أنها انتقلت من الإسكندرية للدراسة بمعهد الفنون المسرحية.
وتابعت: مثلت أمام الفنان محمد نجم مسرحية عام 1997، وفى عام 1998، تعاونت مع رامى إمام فى جزيرة القرع أول عمل فنى من إخراجه".
وأوضحت أمينة، أن الحب منحها إجمل ما فى حياتها أبنائها "أحمد وعمر".
وأردفت أمينة: مى كساب من أقرب أصدقائي وعشرة عمري.. طلعنا مع بعض وتعبنا وشقينا".