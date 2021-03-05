المطربة أمينة: بحب أدخل المطبخ وأعشق المسقعة

المسقعة

وأضافت أمينة خلال حوارها مع برنامج "أنا وأختي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم أسما وهبة، أنها تحب الأكل المغربي والهندي، بالرغم من عدم سفرها للهند.





وقالت أمينة إنها في بداية مشوارها الفنى، كانت تتجه التمثيل وليس الغناء، موضحة أن الفنانة مى كساب من أقرب أصدقائها .