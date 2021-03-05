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أخبار العالم

مقتل وإصابة 50 شخصا بسبب انفجار سيارة مفخخة في مقديشو

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:47 م
مقتل وإصابة 50 جراء
مقتل وإصابة 50 جراء انفجار سيارة مفخخة في مقديشو
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قسم الخارجي
ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية، مقديشو، إلى 20 قتيلا على الأقل، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن خدمة الإسعاف الصومالية.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام صومالية عن إصابة نحو 30 شخصا خلال هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال شهود ووسائل إعلام رسمية إن إطلاقا للنار أعقب الانفجار الذي غطى المنطة بسحابة من الدخان، بحسب الوكالة.

وذكرت صحيفة "صومالي جارديان" أن هجوم بسيارة مفخخة استهدف مطعم شعبي يمني قرب السجن المركزي وسط مقديشو، مشيرة إلى سقوط ضحايا وجرحى مدنيين خلال الحادث.

وأشارت الحكومة الصومالية إلى احتمالية تضرر عدد كبير من المدنيين، جراء انهيار بعض المنازل خلال التفجير الضخم.
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