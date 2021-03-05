سعر ومواصفات أقل 5 سيارات استهلاكا للبنزين في السعودية.. صور



يبحث محبو السيارات عن اقل السيارات استهلاكا للوقود خصوصا بعد ارتفاع اسعار المحروقات عالميا لتوفير النفقات التي يتم صرفها علي الوقود و في هذا السياق نطرح عليكم اسعار و مواصفات اقل 5 سيارات استهلاكا للبنزين في السعودية.









كيا بيكانتو 2021 kia picanto







تتميز السيارة كيا بيكانتو 2021 kia picanto بمحرك بنزين 3 إسطوانات بسعة 1000 سي سي بقوة 76 حصان و95 نيوتن متر من عزم الدوران و تتميز السيارة بمساعد السائق على رصد النقطة العمياء في المرايا ونظام تفادي الإصطدام الأمامي ونظام المساعدة في تجنب الاصطدام الخلفي و تبدأ اسعارها من 42.620 ريال سعودي حتي 59.252 ريال سعودي .







ميتسوبيشي اتراج



ميتسوبيشي اتراج تأتي بمحرك 1200 سي سي 102 حصان وعزم دوران 100 نيوتن متر و هي سيارة اقتصادية جدا في استهلاك الوقود وذلك بمعدل 22 كيلومترا لكل 1 لتر، حيث تسمح لك بالتنقل لمسافات أطول بمعدل استهلاك أقل للوقود، بالمقارنة مع السيارات الأخرى من نفس الفئة.

وتصل سرعتها القصوى ل170 كيلومتر يبدأ سعرها الرسمي من 34.000 ريال سعودي .





ام جي mg 360



تقدم في السعودية بفئتين الفئة الأولى 1500 سي سي 107 حصان بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات تتسارع من 0 الي 100 خلال 13.7 ثانية و تأتي بفئة ثانية 1500 سي سي بقوة 109 حصان و تبدأ اسعارها من 35.900 ريال سعودي، بينما يصل سعر الفئة الثانية ل45.900 ريال سعودي.





سوزوكي سيليريو



تأتي سوزوكي سيليريو بمحرك 1000 سي سي بقوة 67 حصانًا وعزم دوران 90 نيوتن و بفتيس مانيوال و تستهلك وقود بمعدل 4.3 لتر لكل 100 كيلومتر، وتتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 13.5 ثانية فقط، ويمكن أن تصل سرعتها ل155 كيلومتر في الساعة.



ويبدأ سعرها من 32.500 ريال سعودي للفئة الأولى و38.500 ريال سعودي للفئة الثانية .







ام جي MG 5

تعتبر ام جي MG 5 من السيارات الاقتصادية في الامارات و متاحة بمحرك 1500 سي سي 120 حصان , عزم دوران بواقع 150 نيوتن متر , ويتوفر للسيارة مصابيح أمامية أوتوماتيكية مع إمكانية ضبط كهربائي للمرايا الجانبية وفي الداخل يتوفر لها مقاعد أمامية بنظام التعديل وشاشة عرض 8 بوصة تعمل باللمس مع نظام صوت مع 4 مكبرات صوت و تبدأ أسعارها من 48.012 ريال سعودي حتي 60.087 ريال سعودي .