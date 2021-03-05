مستشفى بنى سويف التخصصى يستقبل 5 مصابين وجثتين من حادث الصحراوي

استقبل مستشفى بنى سويف التخصصى اليوم الجمعة، 5 مصابين وجثتين فى حادث الطريق الصحراوى الشرقى .

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى محمد محروس عبدالرحيم 22 سنة مقيم أسيوط مصاب باشتباه نزيف ، احمد محمد عويس 26 سنة مقيم قرية طنسا بنى مالوا محافظة بنى سويف مصاب بنزيف ، ومصاب مجهول الهوية، وطفل مجهول الهوية 13 عاما وطفل 4 سنوات ، كما استقبلت مشرحة المستشفى جثة سيدة 35 سنة وطفل 4 سنوات.

ووصل منذ قليل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لمستشفي بني سويف التخصصي، لمتابعة أحوال المصابين في حادث الطريق الصحراوي الشرقي على بوابة الكريمات.





ولقى 18 شخصا مصرعهم وأصيب 5 اخرون في تصادم ميكروباص بسيارة أخرى نقل بالقرب من نفق الزعفرانة في أطفيح بالجيزة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف بـ 6 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى.





وعلى الفور دفع مرفقا إسعاف بنى سويف والجيزة بـ 15 سيارات إلى محل الواقعة للمشاركة في نقل الجثث والمصابين لنقلهم إلى أقرب مستشفيات.



