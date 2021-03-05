مستشفى بنى سويف التخصصى يستقبل 5 مصابين وجثتين من حادث الصحراوي

استقبل مستشفى بنى سويف التخصصى اليوم الجمعة، 5 مصابين وجثتين فى حادث الطريق الصحراوى الشرقى .
واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى محمد محروس عبدالرحيم 22 سنة مقيم أسيوط مصاب باشتباه نزيف ، احمد محمد عويس 26 سنة مقيم قرية طنسا بنى مالوا محافظة بنى سويف مصاب بنزيف ، ومصاب مجهول الهوية، وطفل مجهول الهوية 13 عاما وطفل 4 سنوات ، كما استقبلت مشرحة المستشفى جثة سيدة 35 سنة وطفل 4 سنوات.
ووصل منذ قليل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لمستشفي بني سويف التخصصي، لمتابعة أحوال المصابين في حادث الطريق الصحراوي الشرقي على بوابة الكريمات.
ولقى 18 شخصا مصرعهم وأصيب 5 اخرون في تصادم ميكروباص بسيارة أخرى نقل بالقرب من نفق الزعفرانة في أطفيح بالجيزة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف بـ 6 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى.
وعلى الفور دفع مرفقا إسعاف بنى سويف والجيزة بـ 15 سيارات إلى محل الواقعة للمشاركة في نقل الجثث والمصابين لنقلهم إلى أقرب مستشفيات.
وتم نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى و5 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الإولية اللازمة، كما تم نقل 12 جثة إلى مشرحة مستشفى أطفيح و4 جثث إلى مشرحة مستشفى الصف.