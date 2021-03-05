طريقة سحرية لتحويل الطاقة السلبية لـ إيجابية.. فيديو

قالت الدكتورة مها حسن، خبيرة العلاج النفسي، إن الحالة النفسية للشخص من أهم العوامل الأساسية التي تؤثر على حركة الخلايا داخل جسم الإنسان.





وأضافت مها حسن، خلال استضافتها ببرنامج "أنا وأختي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عندما تكون الحالة النفسية للإنسان جيدة ويشعر بالسعادة، تعطي حركة الخلايا داخل جسم الإنسان طاقة إيجابية.. وإذا كان الشخص يشعر بالحزن أو الاكتئاب أو لديه مشاعر سلبية تكون حركة الخلايا سلبية".





وأشارت إلى أن هناك العديد من العوامل التي تساعد على تحسين الحالة النفسة للشخص، منها جلسات التأمل"، موضحة أنه من الممكن تحويل الطاقة السلبية لطاقة إيجابية من خلال التحكم في الحالة الشعورية، ومحاولة تغيير الشعور الذي يشعر به الشخص، عن طريق النظر في المرآة والابتسامة، لأن الحالة الفيزيائية للجسم تغير الحالة النفسية للجسم".