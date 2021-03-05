ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طريقة سحرية لتحويل الطاقة السلبية لـ إيجابية.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:24 م
الطاقة السلبية
الطاقة السلبية
Advertisements
أسامة علي
قالت الدكتورة مها حسن، خبيرة العلاج النفسي، إن الحالة النفسية للشخص من أهم العوامل الأساسية التي تؤثر على حركة الخلايا داخل جسم الإنسان.

وأضافت مها حسن، خلال استضافتها ببرنامج "أنا وأختي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عندما تكون الحالة النفسية للإنسان جيدة ويشعر بالسعادة، تعطي حركة الخلايا داخل جسم الإنسان طاقة إيجابية.. وإذا كان الشخص يشعر بالحزن أو الاكتئاب أو لديه مشاعر سلبية تكون حركة الخلايا سلبية".

وأشارت إلى أن هناك العديد من العوامل التي تساعد على تحسين الحالة النفسة للشخص، منها جلسات التأمل"، موضحة أنه من الممكن تحويل الطاقة السلبية لطاقة إيجابية من خلال التحكم في الحالة الشعورية، ومحاولة تغيير الشعور الذي يشعر به الشخص، عن طريق النظر في المرآة والابتسامة، لأن الحالة الفيزيائية للجسم تغير الحالة النفسية للجسم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إصابة باشا مصر بـ كورونا.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ أمير كرارة

حيل غير متوقعة لزيادة الشعور بالسعادة

ماذا تعرف عن التعب الشديد المفاجئ؟.. إليك الأسباب

اصطحاب هاتفك إلى المرحاض يسبب مشاكل صحية .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

تكدس سائقى التوك توك يثير غضب سكان شارع الرصافة فى الإسكندرية

كورونا ينتشر بكثرة فى سوهاج .. بكري يطالب الصحة بالتدخل العاجل

بالأسماء.. محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الطريق الصحراوي.. فيديو

الكمامة وحدها لا تكفي.. أطعمة يجب تناولها يوميا لتجنب الإصابة بـ كورونا

برلمانى سابق يستنجد بوزير الداخلية: ملازم أول ضربنى وسحلني.. فيديو

تطورات الحالة الصحية لـ رضا عبدالعال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. تناول وجبة واحدة فى اليوم لهذه الأسباب

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل الأسود قبل النوم

سعر ومواصفات أقل 5 سيارات استهلاكا للبنزين في السعودية.. صور