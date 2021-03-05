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رياضة

أخبار الزمالك .. تعليق نشاط الكرة فى السنغال يضع الأبيض فى ورطة .. اجتماع باتشيكو مع اللاعبين

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:29 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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حسن العمدة
نشر " صدى البلد " مجموعة من الأخبار التي تخص نادي الزمالك سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران في حضور أشرف قاسم المشرف العام على الكرة، وعبد الحليم علي مدير الكرة، للحديث عن لقاء الترجي التونسي المقرر له غدا.

أشعلت جماهير الترجي التونسي ، الشماريخ والالعاب النارية فى تدريبات الفريق منذ قليل من أجل تحفيزهم للفوز على الزمالك بعدما خسر لقاء السوبر الإفريقي أمام الأبيض فى قطر وأطاح به من ربع نهائي دوري أبطال افريقيا .

أكد البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك، أنه يتوقع مباراة جيدة بين الزمالك والترجي لما لهما من تاريخ كبير، مضيفا أن الفريقين يمتلكان طموح الفوز باللقب.

قال محمد أشرف روقا لاعب الزمالك، إنهم جاءوا إلى تونس من أجل هدف واحد وهو الفوز وتعويض إخفاق المباراتين السابقتين بالتعادل.

أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن النادي لم يصله أي مخاطبات رسمية أو قرارات بشأن فريق تونجيت السنغالي.

وجه اللواء مستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، الشكر إلى إيهاب فهمي سفير مصر في تونس.

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم تعليق النشاط في البلاد على خلفية انتشار المظاهرات في البلاد.

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