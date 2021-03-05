اكتشف فوائد الملح .. وهذه الكمية المناسبة منه يوميا

يعتقد عدد كبير من الناس أن ملح الصوديوم من السموم البيضاء التى يجب الامتناع عنها تماما .. فهل هذه حقيقة ؟

قال الدكتور مروان سالم، اخصائي التغذيىة العلاجية ، إن الصوديوم مهم جدا لتشغيل التيار الكهربي داخل جسم الانسان مما يدعم العمليات الحيوية التى تتم داخل جسم الانسان وتحتاج للكهرباء.





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وأضاف "مروان" فى لقاء خاص لـ موقع " صدى البلد" الاخباري ، أن ملح الصوديوم مهم جدا لتنظيم كهرباء الجسم من اول الضفيرة العصبية الموجودة فى المخ الى الاطراف على ان يكون ذلك بالتوازن مع نسبة البوتاسيوم.

وأشار "مروان" إلى أن كمية ملح الصوديوم المناسبة للحفاظ على صحة الكبار دون اسراف هى ملعقة شاى فى اليوم من الملح أما بالنسبة للأطفل نص ملعقة على مدار اليوم للحفاظ على الاشارات العصبية ومعدل ضغط صحى .





انواع الملح

الملح الناعم

خطر الانواع لأن به نسبة عالية من الصوديوم تكاد تكون 99 فى المائة .

ملح الهيالايا

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ملح البحر الخشن

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