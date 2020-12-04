دراسة: زيادة استهلاك الملح والسكر يوميا يهدد حياتك

كما أن تناول السكر المضاف يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، يمكن أن تفرط في الكبد، تتم معالجة الفركتوز فقط في الكبد، الاستهلاك المفرط للسكر يضغط على الكبد.





2. يمكن أن يؤدي الفركتوز إلى مرض الكبد الدهني تتجمع الدهون في الكبد بينما تتم معالجة الفركتوز.





3. يزيد السكر من مقاومة الجسم للأنسولين، يؤدي إلى متلازمة التمثيل الغذائي والسمنة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.





4. الأنسولين يتحقق من النمو غير المنضبط للخلايا في الجسم، بسبب زيادة مقاومة الأنسولين ، لم يعد الأنسولين يتحكم في الخلايا، قد يؤدي هذا إلى الإصابة بالسرطان.





5. السكر يعزز الدهون، يسرع إفراز الهرمونات المنتجة للجوع والتي بدورها تؤدي إلى الإفراط في الأكل.





6. السكر يسبب الإدمان، يسبب إفراز الدوبامين، يصبح الناس مدمنين على السكر.





7. السكر يؤدي إلى السمنة عند الأطفال والبالغين، الأطفال الذين يتناولون المشروبات المغلفة بالسكر لديهم فرصة 60٪ للإصابة بالسمنة.



