ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة: زيادة استهلاك الملح والسكر يوميا يهدد حياتك

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:57 م
اضرار الملح والسكر
اضرار الملح والسكر
Advertisements
نهى هجرس
يحذر العلماء من زيادة استهلاك الملح والسكر بشكل مفرط، فهما يسببان المخاطر الصحية التي تصاحب تناولهما المفرط، كما توصي السلطات الصحية بوضع حدود على كيفية استهلاك الملح والسكر، وكشفًا لما قدمه موقع "qoura" إليكم مخاطر السكر والملح على الصحة.


1. يساهم الملح في الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب

2. ارتفاع ضغط الدم مرتبط بتناول الملح بكميات كبيرة، انخفاض استهلاك الملح يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، يؤدي تناول الملح الزائد إلى زيادة الضغط على الشرايين الداخلية، وللتعامل مع هذا الأمر، تصبح جدران الشرايين أكثر سمكًا، قد يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى تلف الشرايين الدقيقة داخل الدماغ وحوله.

3. تضخم القلب (أو تضخم البطين الأيسر) ناتج عن تناول الملح الزائد.

4. الصوديوم الزائد مع عدم كفاية الماء يمكن أن يسبب فرط صوديوم الدم، هذا يؤدي إلى تفاقم أمراض الكلى، قد يؤدي استخدام الملح الزائد للحث على القي بسبب فرط صوديوم الدم القاتل.

5. يرتبط سرطان المعدة بمستويات عالية من الصوديوم، يؤدي تناول كميات كبيرة من الأطعمة المالحة إلى زيادة فرص الإصابة بالسرطان.

6. تزداد كمية الكالسيوم التي تفقدها من خلال التبول مع زيادة كمية الملح التي تتناولها، إذا كنت تتناول الكثير من الملح في نظامك الغذائي، فيمكن أن يتم تصريف الكالسيوم من عظامك.

7. الصوديوم يجذب الماء، يؤدي هذا إلى زيادة السوائل في الجسم وإجهاد القلب وزيادة ضغط الدم، يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الصوديوم إلى زيادة وزن الجسم.

كما أن تناول السكر المضاف يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، يمكن أن تفرط في الكبد، تتم معالجة الفركتوز فقط في الكبد، الاستهلاك المفرط للسكر يضغط على الكبد.

2. يمكن أن يؤدي الفركتوز إلى مرض الكبد الدهني تتجمع الدهون في الكبد بينما تتم معالجة الفركتوز.

3. يزيد السكر من مقاومة الجسم للأنسولين، يؤدي إلى متلازمة التمثيل الغذائي والسمنة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

4. الأنسولين يتحقق من النمو غير المنضبط للخلايا في الجسم، بسبب زيادة مقاومة الأنسولين ، لم يعد الأنسولين يتحكم في الخلايا، قد يؤدي هذا إلى الإصابة بالسرطان.

5. السكر يعزز الدهون، يسرع إفراز الهرمونات المنتجة للجوع والتي بدورها تؤدي إلى الإفراط في الأكل.

6. السكر يسبب الإدمان، يسبب إفراز الدوبامين، يصبح الناس مدمنين على السكر.

7. السكر يؤدي إلى السمنة عند الأطفال والبالغين، الأطفال الذين يتناولون المشروبات المغلفة بالسكر لديهم فرصة 60٪ للإصابة بالسمنة.

8. يزيد السكر من مستويات الكوليسترول ويمكن أن يسبب لك أمراض القلب، هناك علاقة إحصائية قوية بين الاستهلاك المفرط للسكر وأمراض القلب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي للقلب.. مخاطر غير متوقعة له على الصحة

بعد انتشاره بين الشباب.. أحدث طرق الوقاية من مرض السكري

عادات غذائية خاطئة تدمر الصحة.. احم نفسك من أمراض الكبد بهذه الحيل

في يوم القهوة العالمي .. تحميك من مرض خطير .. 5 أشخاص ممنوعون من تناولها .. ولها بعض المخاطر الصحية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملح الطعام يوميا

5 عادات شائعة تسبب تليف وتضخم الكبد تعرفى عليها

ترشيحاتنا

الجمعة البيضاء.. فتاة الهرم تظهر بـ الحجاب والسبحة بعد الخروج من الحبس

قطر : تحركات جديدة لحل أزمة المقاطعة مع الرباعي العربي

بعد قليل.. مرتضى منصور يكشف المؤامرة على الزمالك

اشتعال الجدل بعد غياب أحمد حلمي عن ندوة منى زكي

رحيل طبيب القلوب.. استشهاد الدكتور محمد نصر بـ كورونا

وفاة النائب فوزي فتي عضو مجلس النواب بالدقهلية

Advertisements

الأهلي يحتوي غضب كهربا ويعلن جاهزيته لنهائي كأس مصر

بعد قليل.. مرتضى منصور يكشف المؤامرة على الزمالك

بعد شائعات طلاقها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة: عاوز أشوفك مرتاحة في اختياراتك

حقيقة وفاة الفنانة ميار الببلاوي بـ فيروس كورونا

مش مجرد كاس صفيح.. تعرف على مكافأة الفائز من مباراة الأهلي وطلائع الجيش

الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد غدا.. وأمطار على 6 مناطق بالجمهورية

الشارع كله شارك معايا.. صاحب فيديو سماح لـ "صدى البلد": مفيش سماح أصلا والموضوع كله هزار

الجمعة البيضاء.. فتاة الهرم تظهر بـ الحجاب والسبحة بعد الخروج من الحبس

السيسي يتفقد مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظتي القاهرة والجيزة

ردد الشهادتين وشوفته في الجنة.. القصة الكاملة لمجزرة السيفا بالقليوبية ..فيديو وصور

توزيع شرائح محمول لتشغيل الإنترنت على تابلت أولى ثانوي خارج المدارس

الأرصاد: أمطار على السواحل والطقس دافئ بكافة الأنحاء.. والقاهرة تسجل 22 درجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: زيادة استهلاك الملح والسكر يوميا يهدد حياتك

مرسيدس إس كلاس mercedes s class 2021 تصل مصر بعد طرحها في السعودية.. صور

درة و ياسمين صبري الأكثر أناقة.. مصمم أزياء أحمد العجمي يعلق على إطلالات النجمات بمهرجان القاهرة السينمائي