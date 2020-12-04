دراسة: زيادة استهلاك الملح والسكر يوميا يهدد حياتك

يحذر العلماء من زيادة استهلاك الملح والسكر بشكل مفرط، فهما يسببان المخاطر الصحية التي تصاحب تناولهما المفرط، كما توصي السلطات الصحية بوضع حدود على كيفية استهلاك الملح والسكر، وكشفًا لما قدمه موقع "qoura" إليكم مخاطر السكر والملح على الصحة.
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1. يساهم الملح في الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب
2. ارتفاع ضغط الدم مرتبط بتناول الملح بكميات كبيرة، انخفاض استهلاك الملح يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، يؤدي تناول الملح الزائد إلى زيادة الضغط على الشرايين الداخلية، وللتعامل مع هذا الأمر، تصبح جدران الشرايين أكثر سمكًا، قد يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى تلف الشرايين الدقيقة داخل الدماغ وحوله.
3. تضخم القلب (أو تضخم البطين الأيسر) ناتج عن تناول الملح الزائد.
4. الصوديوم الزائد مع عدم كفاية الماء يمكن أن يسبب فرط صوديوم الدم، هذا يؤدي إلى تفاقم أمراض الكلى، قد يؤدي استخدام الملح الزائد للحث على القي بسبب فرط صوديوم الدم القاتل.
5. يرتبط سرطان المعدة بمستويات عالية من الصوديوم، يؤدي تناول كميات كبيرة من الأطعمة المالحة إلى زيادة فرص الإصابة بالسرطان.
6. تزداد كمية الكالسيوم التي تفقدها من خلال التبول مع زيادة كمية الملح التي تتناولها، إذا كنت تتناول الكثير من الملح في نظامك الغذائي، فيمكن أن يتم تصريف الكالسيوم من عظامك.
7. الصوديوم يجذب الماء، يؤدي هذا إلى زيادة السوائل في الجسم وإجهاد القلب وزيادة ضغط الدم، يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الصوديوم إلى زيادة وزن الجسم.
كما أن تناول السكر المضاف يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، يمكن أن تفرط في الكبد، تتم معالجة الفركتوز فقط في الكبد، الاستهلاك المفرط للسكر يضغط على الكبد.
2. يمكن أن يؤدي الفركتوز إلى مرض الكبد الدهني تتجمع الدهون في الكبد بينما تتم معالجة الفركتوز.
3. يزيد السكر من مقاومة الجسم للأنسولين، يؤدي إلى متلازمة التمثيل الغذائي والسمنة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.
4. الأنسولين يتحقق من النمو غير المنضبط للخلايا في الجسم، بسبب زيادة مقاومة الأنسولين ، لم يعد الأنسولين يتحكم في الخلايا، قد يؤدي هذا إلى الإصابة بالسرطان.
5. السكر يعزز الدهون، يسرع إفراز الهرمونات المنتجة للجوع والتي بدورها تؤدي إلى الإفراط في الأكل.
6. السكر يسبب الإدمان، يسبب إفراز الدوبامين، يصبح الناس مدمنين على السكر.
7. السكر يؤدي إلى السمنة عند الأطفال والبالغين، الأطفال الذين يتناولون المشروبات المغلفة بالسكر لديهم فرصة 60٪ للإصابة بالسمنة.
8. يزيد السكر من مستويات الكوليسترول ويمكن أن يسبب لك أمراض القلب، هناك علاقة إحصائية قوية بين الاستهلاك المفرط للسكر وأمراض القلب.