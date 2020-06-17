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مرأة

اِبعدوا عنهم.. الملح والسكر يزيدان خطر الإصابة بكورونا بهذه الطريقة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:23 م
الملح والسكر يزيد
الملح والسكر يزيد الإصابة بفيروس كورونا بهذه الطريقة
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آية التيجي
يمكن لبعض الاخطاء غير المقصودة في عاداتنا الغذائية ان تدمر الجهاز المناعي الذي يتصدى لـ الفيروسات والأمراض، وذلك لانه جهاز الدفاع الأول بالنسبة لجسم الإنسان.
وعلق الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، ان تناول السكريات بكميات كبيرة يمكن ان يؤثر على الجهاز المناعي، وهو الأمر الذي لا يجب ان نستغني عنه مع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.


 وقال الناظر في منشور له عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، انه يجب الإقلال تماما من تناول السكر، واستعمال اقل القليل منه والامتناع عن تناول الحلويات المصنعة للحفاظ على جهاز المناعة. 
وتابع الناظر، انه يجب أيضا الاقلال من الملح والامتناع عن تناول المخللات بأشكالها المختلفة وذلك بعد ان أثبتت جميع الدراسات الحديثة ان زيادة استهلاك السكر والملح يضعف من نشاط الجهاز المناعي. 
واكمل الناظر، ان جهاز المناعة السلاح الأساسي لـ التصدي لفيروس كورونا، وغيره من الميكروبات، بالإضافة إلى اتباع الإرشادات العامة للحد من الإصابة بالفيروس .
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