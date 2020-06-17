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منوعات

كاد ينهي حياتها.. مضاعفات خبيثة وقاتلة يسببها فيروس كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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نهى حمدي
تركت أم لثلاثة تقاتل من أجل حياتها بعد أن سحق فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" قلبها بالسوائل ومنعها من ضخ الدم حول جسمها.

عانت"جيليان إسكوت" من انسداد السوائل الزائدة في الكيس المحيط بالقلب، والمعروف باسم التامور، بعد أن أصيبت بفيروس كورونا على الرغم من عدم وجود الأعراض النموذجية ، والتي عادة ما تكون السعال وضيق التنفس.

ووفقًا لما ورد بصحيفة "ديلي ميل"، قال أحد أطباء القلب إنه من المعروف أن الفيروس قادر على مهاجمة القلب والتسبب في تراكم السوائل القاتلة التي تعاني منها السيدة "إسكوت" في "حالات نادرة للغاية".

وقال زوجها إن السوائل التي تراكمت في صدر السيدة "إسكوت" وضعت ضغطًا كبيرًا على قلبها لدرجة أنها أوقفت العمل في شريانين رئيسياين ، الأذينين وكادت تقتلها.

كما انخفض ضغط دمها بشكل مرعب لدرجة أن الدم لم يتمكن من تدوير جسمها بشكل صحيح وبدأت أعضائها في الإغلاق بسبب نقص الأكسجين والعناصر الغذائية.

ولكن أنقذها الجراحون في الوقت المناسب وهي الآن تتعافى في المنزل ، محذرة الآخرين من أن الفيروس يمكن أن يسبب أعراضًا غير عادية ولكنها تهدد الحياة ولا يتم التحدث عنها كثيرًا مثل السعال والحمى.

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